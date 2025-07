Schockierender Luftangriff: Israel Zielt auf Militärbasis in Syrien!

In den letzten Tagen hat die Gewalt in Syrien dramatisch zugenommen, was zu einer erschreckenden Bilanz von insgesamt etwa 250 Toten seit Sonntag geführt hat. Unter den Opfern befinden sich rund 130 Angehörige der Regierungstruppen sowie Sicherheitskräfte und etwa 20 sunnitische Beduinen. Zudem wurden etwa 70 Zivilisten aus der mehrheitlich von Drusen bewohnten Provinz tötet.

Das syrische Verteidigungsministerium hat in einer Mitteilung, die über die staatliche Nachrichtenagentur SANA verbreitet wurde, illegalen Gruppen vorgeworfen, die am späten Dienstag ausgerufene Feuerpause gebrochen zu haben. Die Truppen der Armee reagieren weiterhin auf den Beschuss im Ort Sweida. Ihr Ziel sei es, die Anrainer zu schützen und eine sichere Rückkehr für diejenigen zu gewährleisten, die ihre Heimat aufgrund der tagelangen Gewalt verlassen mussten. Zivilisten wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Unter den Opfern sind auch Frauen und Kinder, wie die Beobachtungsstelle berichtet.

Die Opferzahlen sind schwer zu verifizieren, da unabhängige Überprüfungen fehlen. Die Berichte von der Beobachtungsstelle mit Sitz in London, die den Konflikt mithilfe eines breiten Netzwerks von Informanten verfolgt, gelten jedoch in der Regel als zuverlässig. Zuvor hatte das syrische Innenministerium am Montag von lediglich 30 Toten berichtet.

Die Beobachtungsstelle berichtete von Schnell-Hinrichtungen durch Regierungstruppen und verbündete Kämpfer. Diese hätten in mehreren Dörfern Eigentum zerstört, gestohlen und Feuer gelegt. Aufgrund der fortwährenden Gefahren haben viele Ladenbesitzer ihre Geschäfte geschlossen. Zudem gibt es ernsthafte Bedenken bezüglich einer drohenden Nahrungsmittel- und Medikamentenknappheit, da Straßen abgesperrt sind und Hilfe kaum an die Bedürftigen gelangt.

Viele Menschen flüchten aus der Region, um sich in Sicherheit zu bringen. Bilder und Videos, die im Internet verbreitet werden, zeigen Familien, die Sweida in Richtung benachbarter Dörfer verlassen. Diese Situation spitzt sich weiter zu, nachdem die Gewalt zwischen sunnitischen Beduinen und der drusischen Minderheit am Sonntag begann. Die Regierung in Damaskus hat Truppen nach Sweida geschickt, um die versprochene Stabilität und Sicherheit im Land aufrechtzuerhalten. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder gewaltsame Konflikte, die oft religiös motiviert waren.

Das Nachbarland Israel, das sich dem Schutz der Drusen verpflichtet fühlt, hat erneut militärische Ziele in Syrien angegriffen. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz erklärte am Mittwoch: „Das syrische Regime muss die Drusen in Sweida in Ruhe lassen und seine Truppen abziehen.“ Er versicherte, dass Israel die Drusen „nicht im Stich lassen“ werde. Des Weiteren drohte er, die Militäraktionen gegen syrische Truppen zu verstärken, falls die Botschaft nicht ankommt.

Am Dienstag entspannte sich die Lage nach der Verkündung einer Waffenruhe zunächst. Syriens Verteidigungsminister Marhaf Abu Kasra berichtete von einer „vollständigen Waffenruhe nach einer Einigung mit den Würdenträgern“. Doch nach dem angekündigten Rückzug der Regierungstruppen kam es erneut zu Gewaltausbrüchen, die auch am Mittwoch andauerten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Situation in Syrien weiterhin angespannt bleibt, mit anhaltenden Konflikten und einem besorgniserregenden Anstieg der Opferzahlen. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen mit großer Besorgnis und fordert ein Ende der Gewalt.