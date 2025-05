Schöne Ecken: GB* sucht nach Orten für eine kurze Pause in Favoriten

Die GB* sucht weiterhin nach Einrichtungen, die im Grätzl einen schattigen Platz für Passantinnen und Passanten anbieten möchten. Die Gebietsbetreuung fördert alle teilnehmenden Geschäfte und Unternehmen durch die Bereitstellung eines Sonnenschirms.



WIEN/FAVORITEN. Obwohl der Sommer noch nicht offiziell begonnen hat, steigen die Temperaturen in den letzten Wochen bereits deutlich an. Ein Ort zum Verweilen in der Sommerhitze ist für die Bewohnerinnen und Bewohner von Favoriten von großer Bedeutung. Aus diesem Grund wird auch in diesem Jahr wieder das Projekt „Sommer-Rastplätze“ der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) umgesetzt.

Diese schattigen Sitzgelegenheiten sind vor lokalen Geschäften, Restaurants und sozialen, kulturellen sowie Bildungseinrichtungen angeordnet. Während ihrer Öffnungszeiten bieten diese Einrichtungen Passantinnen und Passanten einen Ort zum Ausruhen und Erholen an. Ziel des Projekts ist es, die Nachbarschaft zu aktivieren und den sozialen Austausch zu fördern, was nicht nur die Lebensqualität steigert, sondern auch die Gemeinschaft stärkt.

Sommerpause gesucht

Im Rahmen dieses Projekts ist die GB* derzeit auf der Suche nach weiteren Partnern, die bereit sind, einen Sommer-Rastplatz anzubieten. Teilnehmende Geschäfte erhalten von der GB* einen Sonnenschirm, Informationsmaterialien, gut sichtbare Aufkleber sowie Plakate zur Kennzeichnung des Rastplatzes. Alle beteiligten Standorte werden auf gbstern.at in einer interaktiven Karte angezeigt.

Unter den beteiligten Unternehmen befindet sich wie im Vorjahr die Buchhandlung Kral in Favoriten. Vor ihrem Geschäft in der Favoritenstraße 115 können sich sowohl junge als auch ältere Menschen vor der Sonne schützen und eine kurze Pause einlegen. Bianca Parzer, die Inhaberin der Buchhandlung, sagt: „Wir waren schon letztes Jahr von der Idee begeistert! Da die Temperaturen jährlich steigen und besonders ältere oder kranke Menschen darunter leiden, ist es wichtig, schattige Plätze und Zugang zu kostenlosem Wasser zu schaffen.“

Interessierte Einrichtungen können sich an das Stadtteilbüro der GB* telefonisch oder per E-Mail melden. Während der Öffnungszeiten am Montag, Mittwoch und Freitag von 14 bis 18 Uhr, am Dienstag von 9 bis 13 Uhr und am Donnerstag von 9 bis 18 Uhr sind Interessierte auch herzlich eingeladen, im Stadtteilbüro in der Quellenstraße 149 vorbeizukommen.

