Mehr als 230 Schülerinnen und Schüler der Fachschulen für Land-, Forst- und Ernährungswissenschaften stellten im Zuge der Sommersportspiele ihr Können unter Beweis. GRAZ/STEIERMARK. Die 48. Sommersportspiele der Fachschulen für Land-, Forst- und Ernährungswissenschaften fanden in der ASKÖ Halle in Graz statt. Bei angenehmen Wetterbedingungen traten über 230 Schülerinnen und Schüler an, um in verschiedenen Disziplinen ihre Talente und ihren sportlichen Ehrgeiz zu zeigen. Die Veranstaltung, die eine langjährige Tradition hat, diente nicht nur dem Wettkampf, sondern auch dem Austausch und der Förderung von Teamgeist unter den Teilnehmern. Zu den Bewerben zählten Athletics Events wie Weitsprung, Kugelstoßen und Staffellauf, aber auch Mannschaftsspielarten wie Fußball und Volleyball. Die Ergebnisse Staffellauf der Burschen:

Thomas Hochlahner, Simon Pranzl, Markus Pölz, Thomas Hold (Grabnerhof) Leo Passegger, Flo De Triboet-Hardy, Kilian Oswald, Stefan Bretterklieber (Stainz) Raphael Kernbauer, Oliver Zöhrer, David Berk, Jakob Rinnhofer (Kirchberg/W.) Siehe auch 80 Jahre Steirische Volkspartei: Ein Blick auf Gründung, Entwicklung und politische Verantwortung Staffellauf der Mädchen: Sabrina Leitner, Leonie Ma Lankmaier, Annika Mühlthaler, Magdalen Wolfbauer (Grabnerhof) Annamaria Paar, Christina Pretzler, Luisa Kraft, Johanna Holzer (Hafendorf) Chiara Pfeiffer, Leonie Reitbauer, Kathrin Buchegger, Kristina Breitegger (Vorau) LA – Dreikampf der Burschen I: Sebastian Steirer Simon Pranzl Raphael Kernbauer LA – Dreikampf der Burschen II: Jonas Kranz Markus Pölz Jakob Schweighofer LA – Dreikampf der Mädchen I: Nadine Hasler Kathrin Buchegger Angelika Pojer LA – Dreikampf der Mädchen II: Sabrina Leitner Lena Tangl Annamaria Paar Mannschaftswertung im Leichtathletik-Dreikampf – Burschen: Grabnerhof (Kranz Jonas, Pranzl Simon, Pölz Markus) Kirchberg/W. (Kernbauer Raphael, Rinnhofer Jakob, Berk David) Stainz (Oswald Kilian, Bretterklieber Stefan, Strommer Michael) Siehe auch Seelische Unterstützung in Graz: Fördermöglichkeiten für psychische Gesundheit Mannschaftswertung im Leichtathletik-Dreikampf – Mädchen: Grabnerhof (Leitner Sabrina, Tangl Lena, Furtner Katja) Kobenz (Hasler Nadine, Pojer Angelika, Wachter Lena) Vorau (Buchegger Kathrin, Reitbauer Leonie, Biro Melanie) Laufbewerb der Burschen I: Michael Gollner Silvio Mörth Clemens Brunner Laufbewerb der Burschen II: Stefan Bretterklieber Thomas Hochlahner Konstantin Matzer Laufbewerb der Mädchen: Marie Reithofer Johanna Holzer Selina Loibner Fußball: Burschen-Sieger: Silberberg

Mädchen-Sieger: Vorau Volleyball: Burschen-Sieger: Kirchberg

Mädchen-Sieger: Maria Lankowitz

The event fosters not just athletic skills but also encourages teamwork and development within rural and agricultural communities in Austria. These competitions aim to promote physical fitness and healthy lifestyles among the youth, aligning with current educational trends emphasizing holistic development. The games have garnered attention not just locally but also on national levels as platforms where future talents can emerge.







