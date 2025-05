Schüsse in Wiener Park: Groß Einsatz nach Täterruf „Allahu Akbar“

Ein schockierender Vorfall ereignete sich am Freitagabend in Floridsdorf, Wien. Wie ein Video eines Anrainern zeigt, feuerte ein junger Mann mehrere Schüsse ab und rief dabei „Allahu Akbar“. Die Polizei reagierte mit einem Großaufgebot und einer umfangreichen Fahndung.

WIEN/FLORIDSDORF. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, dem 30. Mai, gegen 21 Uhr. Ein Anwohner, alarmiert durch laute Schreie, schaute aus dem Fenster und begann, das Geschehen mit seinem Handy zu filmen. Laut Berichten von „Heute.at“ verfolgten mehrere Jugendliche eine Person durch den Skatepark in der Nähe der Bodenstedtgasse. Unter ihnen war ein Jugendlicher, der eine Waffe bei sich hatte und mehrere Schüsse abgab. Dabei rief er „Allahu Akbar“, was im Arabischen „Gott ist groß“ bedeutet und oft in emotionalen oder gewaltsamen Kontexten verwendet wird.

Reaktionen der Polizei und Fahndung

Nach Alarmierung durch Anwohner rückte die Polizei sofort mit einem Großaufgebot an, einschließlich der Sondereinheit Wega, die auf gefährliche Einsätze spezialisiert ist. Ein Polizeisprecher, Markus Dittrich, bestätigte gegenüber der „APA“, dass es zwar keine Verletzten gab, der Vorfall jedoch „Anlass zur Sorge“ gibt. Diese besorgniserregende Situation folgt auf eine Reihe ähnlicher Ereignisse in der Stadt, die in den letzten Monaten zugenommen haben.

Als die Beamten am Tatort eintrafen, waren die Täter bereits geflohen. Eine sofort einleitete Fahndung rund um den Bahnhof Floridsdorf blieb ohne Erfolg. Um zukünftige Vorfälle dieser Art zu verhindern, kündigte die Polizei an, noch an diesem Wochenende eine präventive Schwerpunktaktion durchzuführen. Dies könnte einen verstärkten Polizei-Einsatz in Problembereichen und eine intensivere Überwachung von jugendlichen Gruppen umfassen.

Weitere Blaulichtmeldungen aus Wien:

– Aggressiver Autofahrer zertrümmert Windschutzscheibe

– Motorrad ging in Favoriten in Flammen auf

– Teenies stehlen E-Bike und verursachen Unfall in Wien

In Anbetracht der aktuellen globalen Situation und der erhöhten Sensibilität bezüglich gewalttätiger Vorfälle ist es entscheidend, dass sowohl die Polizei als auch die Gemeinschaft weiterhin eng zusammenarbeiten, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Solche Vorfälle erfordern nicht nur sofortige Reaktionen, sondern auch langfristige Lösungen, um zukünftige Probleme zu verhindern.