Schul-Aus im Bezirk Voitsberg: Volksschule Afling schließt wegen sinkenden Schülerzahlen und Sanierungsbedarf

Volksschule Afling in Bärnbach soll mit Schuljahresende schließen

Die Volksschule Afling in der Stadtgemeinde Bärnbach im Bezirk Voitsberg wird mit Ende des laufenden Schuljahres geschlossen. Von der geplanten Schließung sind 21 Kinder betroffen.

Die Eltern der Schülerinnen und Schüler wurden am Mittwoch bei einem Elternabend über die bevorstehende Schließung informiert.

Begründung mit sinkenden Schülerzahlen

Bürgermeister Jochen Bocksruker (SPÖ) begründete die Schließung mit einer zu geringen Anzahl an Schülerinnen und Schülern. Im kommenden Schuljahr würden insgesamt nur 21 Kinder die Volksschule Afling besuchen.

Für die erste Schulstufe wurden im Zuge der Schuleinschreibung für das Schuljahr 2026/27 keine Kinder am Standort Afling eingeschrieben. Der Standort würde damit im kommenden Schuljahr nur noch die Schulstufen zwei bis vier mit insgesamt 21 Kindern umfassen. Im dritten Jahrgang würden nur noch vier Kinder unterrichtet.

Sanierungsbedarf am Schulgebäude

Das Schulgebäude der Volksschule Afling wird als veraltet beschrieben. Bürgermeister Bocksruker erklärte, das Gebäude müsste komplett saniert werden und bezifferte die Kosten dafür mit sechs Millionen Euro.

Nach seinen Angaben fiel die Entscheidung zur Schließung auf Empfehlung der Bildungsdirektion Steiermark. Die Entscheidung wurde gegenüber dem ORF Steiermark erläutert.

Weiterführende Schulangebote

Die 21 betroffenen Kinder können nach Angaben des Bürgermeisters je nach Wunsch der Eltern auf die Volksschulen in Bärnbach und Kainach aufgeteilt werden. Demnach können die Kinder zwischen der Volksschule Bärnbach und der Volksschule Kainach wählen.

Die Volksschule Bärnbach liegt mit dem Schulbus laut Darstellung nur etwa fünf Minuten von der Volksschule Afling entfernt.

Der entsprechende Gemeinderatsbeschluss zur Schließung der Volksschule Afling soll nach Angaben des Bürgermeisters in der kommenden Gemeinderatssitzung Ende Mai gefasst werden.