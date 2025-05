Schulbildung: 600 ehrenamtliche Lesepaten im Wiener Rathaus ausgezeichnet

In Wien engagieren sich mittlerweile 1.400 Freiwillige als Lesepaten, um Schülern beim Lesen lernen zu helfen. Rund 600 dieser ehrenamtlichen Lesepaten wurden am Mittwoch im Wiener Rathaus für ihr bemerkenswertes Engagement geehrt.

Seit über einem Jahrzehnt besuchen die Lesepaten Schulen in Wien, um in kleinen Gruppen von zwei bis vier Kindern zu lesen. Die wöchentliche Lesestunde, die 50 Minuten dauert, findet in ruhigen Bereichen wie einer Leseecke statt. Die Lehrer wählen gezielt Schüler aus, die zusätzliche Unterstützung benötigen, um ihre Lesefähigkeiten zu entwickeln.

Die Wiener Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs betonte die Bedeutung des Lesens: „Lesen ist der Schlüssel zur Bildung und zur aktiven Teilhabe an unserer Gesellschaft. Es bildet nicht nur die Grundlage für schulisches Lernen, sondern auch für Medienkompetenz – eine unverzichtbare Fähigkeit in unserer zunehmend digitalen Welt.“ In einer Gesellschaft, die von Informationen überflutet ist, wird Lesekompetenz als essenziell angesehen, um kritisches Denken und demokratische Teilhabe zu fördern.

Einblick in das Lesepaten-Programm



Die Initiative der Lesepaten hat sich über die Jahre weiterentwickelt. Unter dem Motto „Lesepat*innen sind Bildungsheld*innen des Alltags“ würdigt Bettina Emmerling, Wiens Bildungsstadträtin und Vizebürgermeisterin, das Engagement der Freiwilligen. Sie sagt: „Ihr Engagement schafft Nähe und baut Brücken zwischen Generationen und Kulturen. Lesen öffnet Welten – und wer früh Freude daran entwickelt, hat die besten Chancen für die Zukunft.“ Dieses Engagement fördert nicht nur die Lesekompetenz, sondern auch soziale und interkulturelle Kompetenzen bei Kindern.

Erweiterung in Kindergärten



Das Lesepaten-Programm hat in den letzten Jahren auch in Kindergärten Fuß gefasst. Rund 50 vielsprachige Freiwillige lesen nun in der Erstsprache der Kinder vor, und das in 30 Volksschulen sowie verschiedenen Wiener Büchereien. Um die Vielfalt und Inklusivität zu fördern, sucht man gezielt nach neuen Freiwilligen mit Sprachkenntnissen in Arabisch, Dari, Farsi, Türkisch, Ukrainisch sowie in gängigen Fremdsprachen wie Englisch, Französisch oder Spanisch.

Interessierte können sich telefonisch unter 0664/819 87 71 (Montag bis Mittwoch, von 8 bis 12 Uhr) oder per E-Mail an [email protected] wenden. Detaillierte Informationen zum Programm erhalten Sie zudem auf der Website der Bildungsdirektion.

