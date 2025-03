Schule evakuiert: Brand der Toilettenanlage am Grazer Gymnasium

Am Mittwoch, um 13 Uhr, wurde die Berufsfeuerwehr Graz zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen: Eine Toilettenanlage in einem Gymnasium im Bezirk Liebenau war in Brand geraten. Infolgedessen musste die Schule kurzfristig geräumt werden.

GRAZ. Die Berufsfeuerwehr Graz wurde am Mittwoch zu einem Brand in einer Schule im Bezirk Liebenau alarmiert. Auf dem Gelände der Schule, die eines der renommiertesten Gymnasien der Stadt beherbergt, kam es im Erdgeschoss zu einem Feuer, das aus einer Toilettenanlage ausbrach. Dank des schnellen Eingreifens von 23 Feuerwehrmännern und -frauen konnte der Brand binnen Minuten gelöscht werden.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Glücklicherweise gab es bei diesem Vorfall keine Verletzten. Die Schulleitung hatte die Schule bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr und Polizei vollständig geräumt. Aktuell ermittelt die Polizei die genaue Brandursache. Erste Informationen deuten darauf hin, dass eine unbekannte Person möglicherweise eine Papierhalterung in der Toilette in Brand gesetzt hat. Der daraus resultierende Sachschaden ist bislang nicht beziffert.

Im Einsatz waren insgesamt fünf Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr Graz sowie 23 Feuerwehrleute. Neben der Feuerwehr waren auch die Polizei und das Rote Kreuz vor Ort, um sicherzustellen, dass alle Personen sicher evakuiert werden konnten.

Die schnelle Reaktion der Einsatzkräfte und die effiziente Brandbekämpfung haben Schlimmeres verhindert. Solche Ereignisse verdeutlichen die Wichtigkeit von Brandschutz und präventiven Sicherheitsmaßnahmen in öffentlichen Einrichtungen, insbesondere in Schulen, in denen zahlreiche Kinder und Jugendliche täglich betreut werden.

