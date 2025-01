Schulen: Veranstaltung zur Unterstützung der Erstsprache für Lehrkräfte in Wien

In diesem Jahr findet erneut eine Mini-Messe im Bildungszentrum der Arbeiterkammer statt. Pädagoginnen und Pädagogen erhalten hierbei umfassende Einblicke in die Möglichkeiten zur Förderung der Erstsprache von Kindern.



WIEN. Für Kinder und Jugendliche, die nicht mit Deutsch als Erstsprache oder zweisprachig aufwachsen, existiert ein spezielles Bildungsangebot. An 204 Schulen in Wien können sie Unterricht in ihrer Erstsprache erhalten. Dadurch haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihre Sprachkenntnisse auf ein höheres Niveau zu bringen, was das Erlernen einer Zweit- oder Fremdsprache erleichtert.

Der Unterricht in der Erstsprache ist in die regulären Schulstunden integriert und wird in 25 Sprachen, darunter Türkisch und Ukrainisch, angeboten. Sprachgruppen, die an der Bildungseinrichtung weniger vertreten sind, werden nicht von der Förderung ausgeschlossen, sondern erhalten Unterstützung in Nachmittagskursen.

Dieser interkulturelle Unterricht wird von der Bildungsdirektion angeboten. Laut dieser nutzen über 18.000 Kinder und Jugendliche die Erstsprachenlehre während ihrer Schulzeit. Am 14. Januar findet für Pädagoginnen und Pädagogen eine Messe statt, auf der verschiedene Aussteller ihre Bildungsunterlagen präsentieren.

Vielfalt wird großgeschrieben

„Der erstsprachliche Unterricht bietet mehrsprachig aufwachsenden Schülerinnen und Schülern die bestmögliche Förderung. Eine gute Beherrschung der ersten Sprache hat erhebliche Vorteile beim Lernen der deutschen und jeder weiteren Sprache“, hebt Arno Langmeier, der interimistische Bildungsdirektor, hervor.

Auf der Messe zur „Mehrsprachigkeit, Interkulturalität und Institution“ wird kulturelle und sprachliche Vielfalt großgeschrieben. Diverse Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren Lehrmaterialien zur interkulturellen Förderung der Erstsprache. Bildungsinstitutionen informieren über ihre pädagogischen Angebote für Lehrerinnen und Lehrer, und Verlage stellen ihre Werke zur sprachlichen Bildung vor.

Weiterbildung für Interessierte

Die Messe bietet Pädagoginnen, Pädagogen sowie Interessierten die Gelegenheit, sich über den Aspekt der Mehrsprachigkeit an Wiener Schulen auszutauschen. Ziel ist eine bessere Zusammenarbeit im Unterricht.

Die Infoveranstaltung findet am 14. Januar im AK-Bildungszentrum Theresianumgasse 16-18 in Wieden von 14 bis 17 Uhr statt. Der Besuch ist kostenlos, jedoch wird um Anmeldung per Mail an [email protected] gebeten.

