Schullin lud zu „Gemeinsam“ auf die Baustelle ein

Jährliche Schmuckpräsentation der Schullins in Graz GRAZ. Hans und Anne Marie Schullin haben erneut zur ihrer mit Spannung erwarteten Schmuckpräsentation eingeladen. In diesem Jahr fand die Veranstaltung in einem einzigartigen Abbruch-Ambiente im Gemalten Haus statt, einem historischen Gebäude, das für seine kreative Nutzung bekannt ist. Die Kollektion, die unter dem Titel „Together“ steht, spiegelt die Philosophie des Paares wider, dass Schmuck nicht nur ein persönliches Accessoire, sondern auch ein Symbol für Verbindung und Gemeinschaft ist. Die jährliche Vorstellung der Schmuckkollektion von Hans und Anne Marie Schullin hat sich zu einem echten Kult-Event in Graz entwickelt. Bereits seit vielen Jahren ziehen die Schullins nicht nur Schmuckliebhaber, sondern auch Kunst- und Designinteressierte an. Die Wahl des Veranstaltungsortes ist dabei immer besonders und spiegelt das kreative Kuratorium der Schullins wider. In der Vergangenheit wurden Locations wie alte Fabrikgebäude, Ateliers und historische Stätten gewählt, die der Präsentation eine besondere Atmosphäre verleihen. Siehe auch Steirische Tennis-Stars: Ofner und Misolic spielen sicher in Kitzbühel Wie immer war die Veranstaltung gut besucht, mit einer Vielzahl von Gästen, die aus Graz und darüber hinaus angereist waren. Die Schullins sind bekannt für ihre Fähigkeit, eine lockere und zugängliche Atmosphäre zu schaffen, in der Gäste die neuesten Kreationen bewundern und direkt mit den Schmuckdesignern interagieren können. Diese persönliche Note macht den Abend nicht nur zu einem Modenschau-Event, sondern auch zu einem sozialen Erlebnis voller Inspiration. Die „Together“-Kollektion selbst besticht durch ihre zeitlose Eleganz. Sie umfasst eine Vielzahl von Stücken, die in verschiedenen Farb- und Materialkombinationen erhältlich sind, wobei alles von edlem Gold bis hin zu glänzenden Edelsteinen reicht. Jedes Stück erzählt eine eigene Geschichte und symbolisiert die Idee von Verbundenheit und Gemeinschaft. Die Schmuckstücke sind so gestaltet, dass sie sowohl im Alltag als auch zu besonderen Anlässen getragen werden können, was die Flexibilität und den individuellen Stil der Trägerin oder des Trägers hervorhebt. Siehe auch Graz: Autofahrer berührt E-Scooter-Fahrer und flüchtet vom Unfallort Zusätzlich zur Schmuckpräsentation bot die Veranstaltung Raum für Gespräche über aktuelle Trends in der Schmuckbranche und die zukünftige Entwicklung des Designs. Experten und Brancheninsider waren eingeladen, um ihre Einsichten zu teilen und die Bedeutung von Nachhaltigkeit und ethischen Praktiken in der Schmuckherstellung zu diskutieren. Die Schullins haben sich auch verpflichtet, umweltfreundliche Materialien zu verwenden und transparent über ihre Produktionsprozesse zu kommunizieren. Insgesamt war die diesjährige Schmuckpräsentation ein weiterer Beweis für die Leidenschaft und Kreativität der Schullins. Die Kombination aus innovativem Design, persönlichem Kontakt zu den Gästen und einer einzigartigen Locations macht jedes Event zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Schullins werden auch in Zukunft die Schmucklandschaft bereichern und freuen sich darauf, ihre nächsten Kollektionen zu präsentieren. Siehe auch Erstmals seit 1993: Österreichischer Alpenverein trifft sich in Graz

