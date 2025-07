Schulstart-Updates: Umgestaltung der BORG Dreierschützengasse

Eine umfassende Sanierung, ein neues Farbkonzept sowie Neuerungen in der Außengestaltung sind Teil des langfristigen Plans für das BORG Dreierschützengasse in Graz, das nach dem Amoklauf am 10. Juni stark angegriffen wurde. Die Bildungsdirektion Steiermark hat nun erste Details zu diesen Planungen veröffentlicht. Zum Schulstart im Herbst wird der Unterricht in einem nahegelegenen Gebäude stattfinden, um die notwendigen baulichen Maßnahmen durchzuführen.

STEIERMARK/GRAZ. „Es darf kein ‚Zurück zur Normalität‘ geben, weil das alte ‚Normal‘ nicht mehr existiert,“ so formulierten betroffene Eltern in einem offenen Brief Anfang Juli, um auf die Notwendigkeit eines Neuanfangs hinzuweisen. Diese Ängste werden derzeit intensiv in einer speziellen Steuergruppe behandelt, die bei einer Sitzung am Montag die räumliche Situation der Schule diskutierte. Ziel ist es, ein sicheres Umfeld für die Schulgemeinschaft zu schaffen.

Gebäude-Charakteristik soll erhalten bleiben

Bei den Beratungen der Bildungsdirektion wurden verschiedene bauliche Varianten durchdacht, einschließlich eines vollständigen Umbaus der Schule. Ziel ist es, eine Lösung zu finden, die sowohl funktionalen als auch emotionalen Bedürfnissen gerecht wird. Vertreter der Schulgemeinschaft wie Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte und Psychologen bringen dabei ihre Perspektiven ein. Eine umfassende Sanierung sowie eine teilweise Neugestaltung sind geplant – dies soll mit größtmöglicher Sensibilität und unter Einbeziehung der Schulpartner erfolgen, wobei die Charakteristik des Gebäudes weitestgehend erhalten bleibt.

Schule erhält neues Farbkonzept

Zusätzlich zur Innenraumgestaltung wird die Außengestaltung einschließlich begrünter Flächen erneuert. Ein zentrales Element ist ein neu entwickeltes Farbkonzept, das auch künstlerische Aspekte berücksichtigt. „Das BORG Dreierschützengasse hat schon immer großen Wert auf musisch-kreative Bildung gelegt. Wir werden daran anknüpfen,“ erklärt Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner. Zusammen mit Künstlern, Lehrkräften und Schülern wird die Schule ein neues, künstlerisches Licht erhalten.

Details zu Schulstart und Sommerprogramm

Der Schulstart wird aufgrund der Umgestaltung im nahegelegenen AVL-Gebäude hinter der List-Halle stattfinden. Dieses wird den Sommer über adaptiert, um genügend Platz zu bieten. Zudem gibt es während des Sommers zahlreiche Angebote, die den Schülerinnen und Schülern Halt geben sollen, darunter tiergestützte Therapien, regelmäßig geplante Ausflüge und kostenloser Förderunterricht in zentralen Fächern ab Ende August.

Zusätzlich bietet die ehrenamtliche Initiative „Seite an Seite“, unterstützt von ehemaligen Schülern, kreative Freizeitaktivitäten wie Picknicken, Kochen und Schreibwerkstätten an. Diese Programme sind freiwillig, kostenlos und sollen Sicherheit und eine neue Perspektive bieten.

„Sehr viel Mitgefühl und Unterstützung“

„Es wird uns von allen Seiten sehr viel Mitgefühl und Unterstützung zuteil,“ sagt Michael Harb, Personalvertretungsobmann des BORG Dreierschützengasse. „Wir schätzen das große Engagement, das uns zuteilwird, um einen bestmöglichen Schulstart zu gewährleisten.“ Der Obmann des Elternvereins, Mirza Candic, ergänzt: „Der angestoßene Prozess zeigt, wie konstruktiv und lösungsorientiert wir zusammenarbeiten können – darauf wollen wir weiter setzen, zum Wohle der Schüler.“

