Schulung zum Bim-Fahrer: Ausbildung im neuen Gebäude in Simmering

Für den angestrebten Ausbau der Straßenbahn benötigen die Wiener Linien mehr Personal. Ein neu errichtetes Schulungsgebäude in Simmering erweitert die Ausbildungsressourcen.

WIEN/SIMMERING. Die Wiener Linien haben ein neues Schulungsgebäude in Betrieb genommen. Auf dem Gelände der Hauptwerkstätte in Simmering wurden moderne, nachhaltige Räumlichkeiten geschaffen. Dort werden künftig jährlich 560 Fahrschülerinnen und -schüler ausgebildet.

Das Bauwerk bietet auf knapp 600 Quadratmetern Platz für sechs Schulungsräume und entstand im Zuge der Personaloffensive der Wiener Linien, um die Schulungskapazitäten zu erhöhen. Die Kosten für den Bau belaufen sich auf etwa 1,3 Millionen Euro.

Ausbau der Öffis

Dieser Ausbau ist vor allem auf die Neuerungen im Bim-Netz im kommenden Jahr zurückzuführen. Im Jahr 2026 sollen die Linien 12 und 27 in Betrieb genommen werden, zudem ist eine Erweiterung der Linie 18 vorgesehen. Dafür werden rund 150 zusätzliche Fahrerinnen und Fahrer benötigt. Aber auch in diesem Jahr werden bereits viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht: insgesamt 1.500 in verschiedenen Bereichen.

Öffi-Stadtrat Peter Hanke, Bezirksvorsteher Thomas Steinhart (beide SPÖ) und die Geschäftsführerin der Wiener Linien, Alexandra Reinagl, besuchten gemeinsam das neue Zentrum. „Es ist eine beeindruckende Leistung, dieses Schulungsgebäude in nur vier Monaten zu errichten und dabei einen starkem Fokus auf Nachhaltigkeit und Funktionalität zu legen,“ äußerte sich Hanke begeistert.

Weiterhin auf der Suche

Zusätzlich zur theoretischen Ausbildung in den Schulungsräumen erhalten die zukünftigen Bimfahrerinnen und -fahrer auch praktische Schulungen. Sie können am Straßenbahn-Simulator erste Fahrerfahrungen sammeln.

„Wir sind weiterhin auf der Suche nach den besten Talenten, die Wien nachhaltig bewegen wollen,“ so Reinagl. Die Ausbildung erstreckt sich über einen Zeitraum von insgesamt drei Monaten. Die nächsten Schulungen starten im zweiten Quartal 2025. Hier gibt es alle Informationen.

