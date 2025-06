Schwarz Obst Wien: Frisches Obst und Gemüse direkt für die Gastronomie

Die regionale Lebensmittelversorgung ist ein essenzieller Bestandteil der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung, wobei Qualität, Frische und Verlässlichkeit oberste Priorität haben. Ein führendes Unternehmen in diesem Bereich ist Schwarz Obst, das in Wien und Niederösterreich tätig ist. Geschäftsführer Ewald Schwarz beliefert eine Vielzahl von Kunden, darunter Großküchen, Spitäler, Pflegeeinrichtungen und Gastronomiebetriebe, mit frischem Obst und Gemüse. Die Produkte können auf Wunsch bereits geschält, geschnitten oder vorgegart geliefert werden, um den Arbeitsaufwand für Küchenpersonal zu minimieren.

WIEN. „In der Gemeinschaftsverpflegung zählt jede Minute. Unsere Produkte sind darauf ausgelegt, Küchenbetriebe bei der alltäglichen Arbeit zu entlasten“, betont Schwarz. In einer schnelllebigen Gastronomie-Umgebung ist diese Flexibilität und Effizienz von großer Bedeutung.

Schnittware spart Zeit und bringt Frische auf den Teller

Von knackigen Äpfeln über frische Karotten bis hin zu bunten Blattsalaten – die Produkte von Schwarz Obst sind ideal für all jene, die höchste Qualität verlangen. Besonders gefragt ist die praktische Schnittware, die sofort weiterverarbeitet werden kann. Diese Produkte sind nicht nur zeitsparend, sondern auch in puncto Frische unschlagbar. Das Unternehmen nutzt seine langjährige Erfahrung, um die spezifischen Bedürfnisse seiner Großabnehmer zu verstehen und einen zuverlässigen Service anzubieten – mit schmackhaften Produkten, die überzeugen.

Lieferung bis zum nächsten Tag – auch bei später Bestellung

Ein besonderes Plus von Schwarz Obst: Kunden, die ihre Bestellung bis 20 Uhr aufgeben, können bereits am nächsten Tag mit einer Lieferung rechnen. In Ausnahmefällen sind sogar Bestellungen bis 22 Uhr möglich. „Unsere Kunden schätzen diese Flexibilität und die damit verbundene Planungssicherheit“, erklärt Ewald Schwarz. Diese schnelle Reaktionsfähigkeit ist entscheidend in der Gastronomie, wo Frische und Verfügbarkeit oftmals über den Erfolg eines Betriebs entscheiden.

Ein zuverlässiger Partner seit über 50 Jahren

Mit einer über 50-jährigen Firmengeschichte gehört Schwarz Obst zu den etablierten Partnern für Großküchen und Institutionen in Wien. Qualität, Frische und Zuverlässigkeit stehen bei Geschäftsführer Ewald Schwarz stets im Vordergrund. Das Unternehmen bietet zudem persönliche Beratung und maßgeschneiderte Lösungen, die perfekt auf die Anforderungen seiner Kunden abgestimmt sind.

Weitere Informationen zur schnellen Lieferung von frischem Obst, Gemüse, Beeren und Salaten finden Sie auf der Webseite von www.schwarz-obst.at.

