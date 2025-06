Schwarze Fahnen und Kerzen: Wiens Trauer nach dem Amoklauf in Graz

In Wien herrscht am Mittwoch eine bemerkenswerte Stille. Tausende Menschen trauern um die Opfer des tragischen Amoklaufs in Graz. An zahlreichen Orten versammeln sich Bürger, um gemeinsam zu trauern, den Verstorbenen zu gedenken und Kerzen anzuzünden. Die zahlreichen schwarzen Fahnen, die gehisst wurden, zeugen von der tiefen Anteilnahme der Stadt.

WIEN/GRAZ. Einen Tag nach dem verheerenden Amoklauf in Graz, bei dem mehrere Menschen das Leben verloren haben, ist die ganze Nation erschüttert. Die österreichische Regierung hat eine dreitägige Staatstrauer angeordnet, um den Opfern zu gedenken und den Hinterbliebenen Trost zu spenden. In Wien wird die Trauer in vielen Institutionen sichtbar: Die Wirtschaftskammer und verschiedene Seniorenheime hissen schwarze Fahnen oder stellen ihre Flaggen auf Halbmast.

Bei einem Rundgang durch die Wiener Innenstadt sind diese Zeichen des Gedenkens überall zu sehen. Öffentliche Gebäude wie das Burgtheater, die Hofburg, das Wiener Rathaus sowie die Bildungsdirektion Wien und das Kunsthistorische Museum zeigen ihre Solidarität durch schwarze Beflaggung.

Auch viele Schulen zeigen ihre Trauer. An der Schule in der Opfermanngasse in Ottakring hängt ein Trauerflor, während die VS Gilgegasse am Alsergrund ihre Fahne auf Halbmast gesetzt hat.

Gemeinsames Kerzenanzünden

Die Wiener Linien hielten um 10 Uhr ihre 900 Fahrzeuge für eine Gedenkminute an. In der gesamten Stadt fahren Straßenbahnen mit kleinen schwarzen Fahnen, um der Opfer zu gedenken. Auf den Anzeigetafeln an den Haltestellen wird den ganzen Tag über die Botschaft „Wir stehen zusammen für Graz“ angezeigt.

Vor dem Stephansdom sind um 16 Uhr Kerzenentzündungen geplant, die von der Caritas und der Initiative „füreinand“ organisiert werden. Anschließend findet ein Gedenkgottesdienst für die Verstorbenen statt. Bereits jetzt lagern Kerzen, Blumen und Trauerkarten vor dem berühmten Wahrzeichen.

