Schweizer Milchbauern in der Zwickmühle: Überproduktion und Preisverfall erschüttern Markt

Milchüberproduktion setzt Schweizer Bauern unter Druck

Schweizer Milchbauern sehen sich derzeit mit einer deutlichen Überproduktion konfrontiert. Die überschüssige Milch wird zu niedrigen Preisen auf dem Weltmarkt abgesetzt.

Im Mittelpunkt steht die Landwirtschaft, insbesondere die Milchproduktion. Kühe werden in der Schweiz mehrmals täglich gemolken und geben dabei jeweils etwa sieben Liter Milch.

Überschüsse und Preisentwicklung

Die anfallende Übermenge an Milch gelangt laut Berichten zu niedrigen Preisen in den internationalen Handel. Der Schweizer Milchbauer Werner Giezendanner erläutert im Gespräch mit ORF Vorarlberg Hintergründe zur aktuellen Situation und geht dabei auch auf die Frage ein, warum nicht einfach mehr Käse produziert wird.

Giezendanner wird mit der Einschätzung wiedergegeben, dass der Preis derzeit wichtiger sei als die Qualität. Dies steht im Zusammenhang mit der Platzierung der überschüssigen Milch auf dem Weltmarkt.

Folgen für den Viehbestand

Im Zuge der Entwicklung wird berichtet, dass immer mehr Milchkühe geschlachtet oder für die Fleischtierzucht verkauft werden. Der Viehhändler und Landwirt Hans Wachter kommt ebenfalls zu Wort.

Wachter bezeichnet es als bedenklich, wenn Milchkühe weniger wert sind als Schlachtkühe. Diese Einschätzung verweist auf Verschiebungen bei den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Milchviehhalter.

Hoffnung auf die Alpmonate

Mit Blick auf die kommenden Monate wird Hoffnung auf die traditionelle Alpwirtschaft gesetzt. Während der Alpmonate fressen die Kühe frisches Gras.

Laut Berichten führt diese Fütterung dazu, dass die Tiere weniger Milch geben. Damit könnte sich die Menge der produzierten Milch vorübergehend verringern. Dem Thema ist ein ORF-Video mit dem Titel „Überproduktion bei Milch in der Schweiz drückt Preise“ zugeordnet.