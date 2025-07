Schwer verletzt: Radfahrer kollidierte in Graz mit Fahrzeugfront

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 1. Juli 2023 in der Puchstraße, Graz, als ein Radfahrer mit einem Pkw kollidierte.

Am Montagnachmittag kam es gegen 15.10 Uhr zu einem Vorfall im Bezirk Gries. Eine 58-jährige Grazerin war mit ihrem Auto auf der Puchstraße in südlicher Richtung unterwegs, als ein 54-jähriger Radfahrer ohne Vorankündigung in die Straße einbog, vermutlich ohne das Verkehrsschild „Vorrang geben“ zu beachten.

Radfahrer stürzt auf Motorhaube

Die Kollision führte dazu, dass der Radfahrer auf die Motorhaube des Fahrzeugs stürzte und anschließend zu Boden fiel. Tragischerweise trug der Radfahrer keinen Helm und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch das Österreichische Rote Kreuz wurde er ins LKH Graz gebracht, wo weitere medizinische Behandlung erforderlich war.

Die Fahrerin des Pkw blieb unverletzt. Beide Unfallbeteiligten wurden einem Atemalkoholtest unterzogen, der in beiden Fällen negativ ausfiel. An den Fahrzeugen entstand beträchtlicher Sachschaden.

Hintergrundwissen zur Verkehrssicherheit

Unfälle zwischen Radfahrern und Kraftfahrzeugen sind in städtischen Gebieten leider keine Seltenheit. Die Polizei und Verkehrssicherheitsorganisationen fordern daher verstärkt zur Beachtung von Verkehrsregeln auf. Laut Statistiken des österreichischen Verkehrssicherheitsfonds (VSF) sind Verkehrsunfälle mit Radfahreren in den letzten Jahren angestiegen. Dies zeigt die Notwendigkeit für Fahrradfahrer, angepasste Sicherheitsvorkehrungen zu treffen wie z.B. das Tragen von Helmen und reflektierenden Kleidungsstücken, um ihre Sichtbarkeit zu erhöhen.

Für Autofahrer ist es ebenso wichtig, stets aufmerksam zu sein und auf Radfahrer Rücksicht zu nehmen. Die Kombination aus infrastruktureller Sicherheit und verantwortungsbewusstem Verhalten kann dazu beitragen, solche Unfälle zu vermeiden.

