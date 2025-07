Schwere Verletzungen bei Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad in Gösting

Am Montagmorgen ereignete sich in Graz, Bezirk Gösting, ein schwerer Verkehrsunfall am Sahlaweg, als ein Motorrad und ein Pkw zusammenstießen. Der 54-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er gegen die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert wurde.

GRAZ/BEZIRK GÖSTING. Gegen 8.20 Uhr fuhr der 54-Jährige auf der Wetzelsdorfer Straße in Richtung Innenstadt. Wegen des dichten Kolonnenverkehrs versuchte er, die Fahrzeuge links zu überholen. Dies ist eine häufige Unfallursache, insbesondere in städtischen Gebieten, wo viele Verkehrsteilnehmer unterwegs sind.

Eine 39-jährige Grazerin war am Sahlaweg in ihrem Pkw unterwegs und wartete darauf, links in die Wetzelsdorfer Straße abzubiegen. Ein anderer Pkw hielt an, um ihr die Ausfahrt zu ermöglichen. In dem Moment, als die Frau losfuhr, kam es zur Kollision mit dem Motorrad des 54-Jährigen.

Schwere Verletzungen durch Aufprall

Der Motorradfahrer prallte heftig gegen die Windschutzscheibe des Pkw und erlitt schwerste Verletzungen. Glücklicherweise blieb die 39-Jährige mit leichten Verletzungen körperlich relativ unversehrt, obwohl sie die Behandlung im Krankenhaus ablehnte.

Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde umgehend mit dem Rettungsdienst ins UKH Graz gebracht. Während ein Atemalkoholtest bei der Pkw-Fahrerin negativ ausfiel, war es aufgrund des Gesundheitszustands des Motorradfahrers nicht möglich, einen Test durchzuführen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

