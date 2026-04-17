Schwerer Unfall beim Staufen Cup 2026: Deutscher Gleitschirmpilot stürzt aus 70 Metern Höhe ab

Gleitschirmpilot bei Wettbewerb in Andelsbuch schwer verletzt

In Andelsbuch ist ein 50-jähriger Gleitschirmpilot aus Deutschland bei einem Unfall abgestürzt und schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Freitag im Rahmen des Flugwettbewerbs „Staufen Cup 2026“.

Der Mann war um 12:30 Uhr vom Startplatz „Hintere Niedere“ in Andelsbuch gestartet. Kurz nach dem Start klappte der Gleitschirm seitlich ein, woraufhin der Pilot rasch an Höhe verlor.

Nach Angaben der Polizei stürzte der Mann aus rund 70 Metern Höhe in steiles Gelände und blieb dort schwer verletzt liegen. Zeugen berichteten, dass der Versuch des Piloten, den Rettungsschirm zu öffnen, misslungen sei.

Anwesende Personen beobachteten den Absturz, setzten umgehend die Rettungskette in Gang und leisteten sofort Erste Hilfe. Der Verunfallte wurde schwer verletzt geborgen.

Am Rettungseinsatz waren der Rettungshubschrauber „Gallus 1“, die Bergrettung Bezau mit zehn Rettungskräften, eine Polizeistreife sowie die Alpinpolizei beteiligt. Der Pilot wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus gebracht.