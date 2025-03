Schwerpunktkontrollen: Sechs Führerscheine aufgrund von Drogenkonsum entzogen

Die Grazer Polizei hat am vergangenen Wochenende ein starkes Zeichen gegen Drogenmissbrauch im Straßenverkehr gesetzt. Im Rahmen umfassender Schwerpunktkontrollen wurden zahlreiche Fahrzeuglenker überprüft, was zur vorläufigen Abnahme mehrerer Führerscheine führte. Die Polizeibeamten setzen weiterhin auf verschärfte Kontrollen sowie moderne Testverfahren, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen.

GRAZ. Trotz der hohen Kontrolldichte bleibt der Konsum von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr ein ernstzunehmendes Problem. Laut einer Umfrage des Österreichischen Automobil Clubs (ÖAMTC) gaben 10 % der Befragten an, bereits unter dem Einfluss von Drogen gefahren zu sein. Die Gefahren eines beeinträchtigten Fahrverhaltens sind bekannt, jedoch kommt es immer wieder zu Verkehrsverstößen. Aus diesem Grund führte das Verkehrsreferat des Stadtpolizeikommandos Graz erneut umfassende Kontrollen durch, die deutliche Resultate zeigten.

Sechs vorläufige Führerscheinabnahmen und zahlreiche Verstöße

Rund um verschiedene Veranstaltungsorte in Graz kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion konsequent Fahrzeuge und deren Lenker. Unterstützt wurden sie dabei von der Diensthundeinspektion und weiteren Polizeiinspektionen. Bei sechs Fahrzeuglenkern bestand der Verdacht des Suchtgiftkonsums, denen der Führerschein vorläufig entzogen wurde. Sie werden angezeigt. Zudem wurden zwei Kennzeichen abgenommen und zahlreiche weitere Verkehrsdelikte festgestellt, was die Gefährdung durch Drogen im Straßenverkehr erneut verdeutlicht.

Modernere Technik führt zu mehr Anzeigen

Die Polizei setzt zunehmend auf verbesserte Ausrüstung und Schulungen, um gegen Drogen im Straßenverkehr vorzugehen. Der Einsatz moderner Drogenschnelltester sowie gezielte Schulungen der Beamten haben zu einer steigenden Zahl an Anzeigen geführt. Während es 2023 in Graz über zweihundert Anzeigen gab, könnte diese Zahl im Jahr 2024 sogar noch übertroffen werden. Evaluierungen zeigen, dass technologische Fortschritte in der Drogenkontrolle entscheidend sind, um unverzüglich auf Verstöße reagieren zu können.

Strikte Kontrollen für bestimmte Zielgruppen

Besondere Aufmerksamkeit gilt bestimmten Gruppen, darunter Besucher von Musikveranstaltungen und Teilnehmer der sogenannten „Road-Runner-Szene“. Die Polizei kündigte an, diese Zielgruppen weiterhin strikt zu kontrollieren und appelliert an die Vernunft der Autofahrer: Wer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen steht, sollte keinesfalls ans Steuer setzen. Die Folgen können sowohl für den Fahrer als auch für andere Verkehrsteilnehmer schwerwiegend sein.

Auch interessant:

Ziviltechniker äußern heftige Kritik am A9-Ausbau.

Die Sichtweisen von Autoclubs zu Park-and-Ride-Optionen, dem öffentlichen Verkehr und dem A9-Ausbau.

Der ideale Nistkasten für Meisen und andere Vögel.