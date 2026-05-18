Sechs Steirer im WM 2026-Kader: ÖFB setzt auf regionale Stärke

ÖFB nominiert 26-Mann-Kader für WM 2026 mit sechs Steirern

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat seinen 26-Mann-Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA bekannt gegeben. Im Aufgebot stehen insgesamt sechs Spieler aus der Steiermark.

Rangnick setzt beim WM-Kader auf denselben Stamm wie im März. In allen Mannschaftsteilen sind Profis aus europäischen Ligen vertreten.

Im Tor beruft der ÖFB Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), Patrick Pentz (Bröndby) und den Steirer Florian Wiegele (Viktoria Pilsen). In der Verteidigung stehen mit den Steirern Kevin Danso (Tottenham) und Stefan Posch (Mainz) zwei weitere Spieler im Kader.

In der Offensive gehören Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Romano Schmid (Werder Bremen) und Michael Gregoritsch (Augsburg) zum Aufgebot. Damit sind in Angriff und Mittelfeld mehrere Spieler aus der deutschen Bundesliga vertreten.

Das österreichische Nationalteam trifft am 27. Mai am Abend in Wien-Aspern ein. Am 28. Mai ist das erste Training geplant. Als letzte Generalprobe vor der Weltmeisterschaft ist ein Testspiel gegen Tunesien vorgesehen.

Am 4. Juni fliegt die Mannschaft Richtung Los Angeles. Nachnominierungen in den WM-Kader sind auch nach diesem Datum noch möglich. Verletzte oder erkrankte Spieler dürfen bis 24 Stunden vor dem ersten WM-Spiel ersetzt werden.

Das erste WM-Spiel des österreichischen Nationalteams findet am 17. Juni um 6.00 Uhr MESZ in Santa Clara gegen Jordanien statt und wird live in ORF1 übertragen. Nach diesem Spiel ist ein Spielertausch im ÖFB-Kader nur mehr bei Torhütern und nur im Fall von Verletzung oder Krankheit möglich.