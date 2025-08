Sechsjähriger verletzt sich schwer: Vier Meter Sturz ins Bodenlose

Bub wurde schwer verletzt Sechsjähriger stürzte vier Meter in die Tiefe In Lieboch kam es am Sonntag zu einem folgenschweren Unfall. Ein sechsjähriger Bub stürzte beim unbeaufsichtigten Spielen vier Meter in die Tiefe auf einen Asphaltboden. LIEBOCH. Am Sonntagnachmittag wurde ein sechsjähriges Kind in Lieboch bei einem Unfall schwer verletzt. Der Bub stürzte aus etwa vier Metern Höhe auf den harten Asphalt und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen. Dieser Vorfall ereignete sich gegen 14:05 Uhr auf dem Gelände eines ehemaligen Gasthauses, das derzeit als Unterkunft dient. Siehe auch Feierliche Auszeichnung: Opus in Graz mit dem Eurostar-Preis geehrt Laut Ermittlungen der Polizei spielte das Kind unbeaufsichtigt und kletterte auf eine Mauer, die mit Plexiglasscheiben gesichert war. Eine dieser Scheiben brach, was zu dem schweren Sturz führte. Ersthelfer riefen Hubschrauber Rettungskräfte des Roten Kreuzes sowie ein First Responder übernahmen die Erstversorgung vor Ort. Anschließend wurde das Kind mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 12 in die Kinderchirurgie gebracht, wo es aufgrund seiner Verletzungen behandelt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen, um sicherzustellen, dass solche Vorfälle in Zukunft vermieden werden. Siehe auch 25 Jahre im Erfolg: Julia Spilauer erzählt die Geschichte von 'Tumawas' Das LKH Graz II dient als „Zukunftslabor“: Das Krankenhaus hat sich darauf spezialisiert, innovative Behandlungsmethoden in der Pädiatrie zu entwickeln, um die Genesung junger Patienten zu optimieren. Weitere lokale Nachrichten:



