Sechsjähriges Mädchen sorgt für Aufregung: Kleid in Kärntner Kapelle in Flammen!

News/APA/Donnerstag, 31.07.25, 10:31:30

Ein sechsjähriges Mädchen aus Wien wurde am Mittwochnachmittag bei einem tragischen Feuerunfall in Kärnten schwer verletzt. Das Kind war mit seinen Eltern am Petzen, einem beliebten Erholungsgebiet im Bezirk Völkermarkt, wo zahlreiche Touristen und Einheimische die Natur genießen. Während eines unbeobachteten Moments ging das Mädchen in eine nahegelegene Bergkapelle. Dort kam es zu einem bedauerlichen Vorfall: Die Sechsjährige dürfte auf zu nahen Teelichtern gestanden haben, was dazu führte, dass ihr Kleid in Brand geriet, wie die Polizei in einer Pressemitteilung informierte.













APA/APA/THEMENBILD/JAKOB GRUBER













Das Mädchen konnte aus der Kapelle fliehen, wobei eine Passantin, die das Unglück beobachtet hatte, beherzt reagierte. Sie riss das brennende Kleid vom Körper des Mädchens und erstickte die Flammen mit ihrem eigenen Pullover. Trotz dieser schnellen und mutigen Hilfe erlitt das Kind schwere Verbrennungen dritten Grades. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde es umgehend mit einem Notarzthubschrauber in das Kinderklinikum Graz geflogen, wo umfangreiche medizinische Behandlungen erforderlich sind.





Hintergründe zum Vorfall



Ein so schwerer Vorfall wirft Fragen zur Sicherheit in öffentlichen Räumen auf. Um ähnliche Unfälle in der Zukunft zu vermeiden, könnten folgende Maßnahmen empfohlen werden: