Secondhand: 48er-Tandler Margareten feiert zehn Jahre mit Aktionstag

Dieses Thema Freunden empfehlen
Dieses Thema Freunden empfehlen


Der 48er-Tandler in Margareten bietet seit einem Jahrzehnt Textilien, Geschirr und Medien ein zweites Leben. Das Jubiläum wird am 21. August mit einem speziellen Aktionstag gefeiert.

WIEN/MARGARETEN. Der 48er-Tandler, der im Jahr 2015 im 5. Bezirk öffnete, hat sich schnell zu einem beliebten Altwarenmarkt der MA 48 (Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark) entwickelt. Durch den erfolgreichen Betrieb konnten bis heute mehr als 3.000 Tonnen Abfall vermieden und rund 16.000 Tonnen CO₂ emittiert werden, dank der Wiederverwertung von gut erhaltenen Waren.

Monatlich gelangen rund 100 Tonnen verschiedener Ausstellungsstücke in den Verkauf. Die Initiative fördert nicht nur den Umwelt- und Klimaschutz, sondern bildete zudem die Grundlage für die Eröffnung eines zweiten Standorts in der Donaustadt im Jahr 2022.

Late-Night-Shopping mit musikalischer Untermalung

Um das Jubiläum zu feiern, lädt der 48er-Tandler Margareten am Donnerstag, dem 21. August, zu einem besonderen Aktionstag ein. Die Kinder können sich auf den Besuch des „Müllkasperl“ um 10 und 14 Uhr freuen, während von 17 bis 19 Uhr Modestylisten von „Valle o Valle“ Tipps zur Kombination von Secondhand-Mode geben werden.

Der 48er-Tandler in der Siebenbrunnenfeldgasse 3. | Foto: Karl B.

Von 18 bis 21 Uhr kann man beim Late-Night-Shopping – begleitet von cooler DJ-Musik des DJs Alex List – die Schnäppchenjagd genießen. Sowohl im 5. Bezirk als auch im Donaustädter Standpunkt gibt es an diesem Tag 10 % Rabatt auf alle Textilien, Geschirr und Medien.

Einzelstücke mit Geschichte

Der 48er-Tandler hat sich das Ziel gesetzt, den Kunden exklusive Einzelstücke mit einer eigenen Geschichte anzubieten. Die bunte Auswahl stammt überwiegend aus Abgaben an den Wiener Mistplätzen, wo intakte Ware in speziellen 48er-Tandler-Boxen gesammelt werden. Zudem kommen nicht abgeholte Objekte aus dem Zentralen Fundservice und nicht mehr benötigte Güter aus anderen Bereichen der Stadt Wien zum Verkauf.

Geschirr zählt zu den beliebtesten Warengruppen beim 48er-Tandler. | Foto: Christian Houdek

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) bezeichnet den 48er-Tandler als ein vorbildliches Beispiel für nachhaltige Abfallvermeidung: „Wien kann stolz auf den 48er-Tandler sein. Viele andere Großstädte schauen sich bereits diese Initiative an.“ Der Markt hat nicht nur positive Auswirkungen auf die Umwelt, sondern unterstützt auch zahlreiche karitative Einrichtungen, wie etwa das TierQuarTier. Die Öffnungszeiten sind von Mittwoch bis Samstag, 10 bis 18 Uhr.

Weitere Neuigkeiten zum Thema:

Ein Blick hinter die Kulissen des 48er-Tandlers

Stadt Wien verkauft ausgediente Fahrzeuge

Kampf um Stellplätze für Pfandflaschen in der Josefstadt



Source link

Related posts:

  1. In der Donaustadt: 48er lädt erneut zum Deponiefest am Rautenweg ein
  2. 10 Jahre Musicalzweig: BORG Monsberger feiert mit ‚Dancing Queen'“ Here are a few alternatives: 1. „Feierliches Jubiläum: 10 Jahre Musicalzweig am BORG Monsberger mit ‚Dancing Queen'“ 2. „Zehn Jahre Musicalzweig: BORG Monsberger lädt ein zu ‚Dancing Queen'“ 3. „BORG Monsberger feiert 10 Jahre Musicalzweig mit ‚Dancing Queen'“ 4. „10 Jahre Musicalzweig: BORG Monsberger bringt ‚Dancing Queen‘ auf die Bühne
  3. Margareten: Erfolge der Bezirkspolitik der letzten Jahre
  4. Wiener Ringturm: Ikonisches Wahrzeichen feiert 70 Jahre.
Picture of Thomas Moser
Thomas Moser
Thomas Moser informiert umfassend über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen in regionalen Branchen.
Inhaltsverzeichnis

Weitere Beiträge

Redaktion

Die Redaktion von Bezirksjournal.at ist ein engagiertes Team aus Journalisten, Redakteuren und kreativen Köpfen, das sich mit Leidenschaft der Berichterstattung über lokale und regionale Themen widmet. Ihr Hauptziel ist es, die Menschen in den Bezirken mit relevanten, informativen und inspirierenden Inhalten zu versorgen, die ihre Lebenswelt direkt betreffen.

Wichtige Links

Informationen

Impressum

AGB

Post Sitemap – Alle Beiträge

© All Rights Reserved.

Beitrag teilen