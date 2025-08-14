Secondhand: 48er-Tandler Margareten feiert zehn Jahre mit Aktionstag

Der 48er-Tandler in Margareten bietet seit einem Jahrzehnt Textilien, Geschirr und Medien ein zweites Leben. Das Jubiläum wird am 21. August mit einem speziellen Aktionstag gefeiert.

WIEN/MARGARETEN. Der 48er-Tandler, der im Jahr 2015 im 5. Bezirk öffnete, hat sich schnell zu einem beliebten Altwarenmarkt der MA 48 (Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark) entwickelt. Durch den erfolgreichen Betrieb konnten bis heute mehr als 3.000 Tonnen Abfall vermieden und rund 16.000 Tonnen CO₂ emittiert werden, dank der Wiederverwertung von gut erhaltenen Waren.

Monatlich gelangen rund 100 Tonnen verschiedener Ausstellungsstücke in den Verkauf. Die Initiative fördert nicht nur den Umwelt- und Klimaschutz, sondern bildete zudem die Grundlage für die Eröffnung eines zweiten Standorts in der Donaustadt im Jahr 2022.

Late-Night-Shopping mit musikalischer Untermalung

Um das Jubiläum zu feiern, lädt der 48er-Tandler Margareten am Donnerstag, dem 21. August, zu einem besonderen Aktionstag ein. Die Kinder können sich auf den Besuch des „Müllkasperl“ um 10 und 14 Uhr freuen, während von 17 bis 19 Uhr Modestylisten von „Valle o Valle“ Tipps zur Kombination von Secondhand-Mode geben werden.

Von 18 bis 21 Uhr kann man beim Late-Night-Shopping – begleitet von cooler DJ-Musik des DJs Alex List – die Schnäppchenjagd genießen. Sowohl im 5. Bezirk als auch im Donaustädter Standpunkt gibt es an diesem Tag 10 % Rabatt auf alle Textilien, Geschirr und Medien.

Einzelstücke mit Geschichte

Der 48er-Tandler hat sich das Ziel gesetzt, den Kunden exklusive Einzelstücke mit einer eigenen Geschichte anzubieten. Die bunte Auswahl stammt überwiegend aus Abgaben an den Wiener Mistplätzen, wo intakte Ware in speziellen 48er-Tandler-Boxen gesammelt werden. Zudem kommen nicht abgeholte Objekte aus dem Zentralen Fundservice und nicht mehr benötigte Güter aus anderen Bereichen der Stadt Wien zum Verkauf.

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) bezeichnet den 48er-Tandler als ein vorbildliches Beispiel für nachhaltige Abfallvermeidung: „Wien kann stolz auf den 48er-Tandler sein. Viele andere Großstädte schauen sich bereits diese Initiative an.“ Der Markt hat nicht nur positive Auswirkungen auf die Umwelt, sondern unterstützt auch zahlreiche karitative Einrichtungen, wie etwa das TierQuarTier. Die Öffnungszeiten sind von Mittwoch bis Samstag, 10 bis 18 Uhr.

