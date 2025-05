Seelische Unterstützung in Graz: Fördermöglichkeiten für psychische Gesundheit

Sechs Initiativen im Bereich psychischer Gesundheit werden vom Gesundheitsamt in Graz gefördert. Das Motto „Du bist nicht allein“ vermittelt eine wichtige Botschaft an alle Grazerinnen und Grazer: Bei psychischen Problemen gibt es Unterstützung und Hilfe.

GRAZ. Während einer Sitzung des Stadtsenats wurde beschlossen, dass das Gesundheitsamt der Stadt Graz im nächsten Jahr Fördermittel in Höhe von 41.700 Euro bereitstellen wird. Diese Mittel unterstützen sechs Organisationen, die sich intensiv mit psychischen Gesundheitsfragen befassen.

Angesichts der steigenden psychischen Belastungen, die viele Menschen in unserer Gesellschaft betreffen, und der zunehmenden Rate psychischer Erkrankungen ist es für die Stadt von großer Bedeutung, dass betroffene Personen Hilfe finden. Besonders wird auf niederschwellige Angebote geachtet, die direkt im Lebensumfeld der Menschen verankert sind. Ergänzend dazu läuft zurzeit eine Informationskampagne mit dem Titel „Du bist nicht allein“, die darauf abzielt, bestehende Vorurteile abzubauen und die Bevölkerung zu ermutigen, offen über psychische Erkrankungen zu sprechen. Diese Initiative ist besonders wichtig, da laut Umfragen in Österreich etwa ein Drittel der Bevölkerung mindestens einmal in ihrem Leben mit einem psychischen Problem konfrontiert wird.

Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) betont, dass es die Pflicht der Politik sei, nicht nur über psychische Gesundheit zu sprechen, sondern auch konkrete Hilfsangebote sichtbar zu machen und zu fördern.

Die geförderten Projekte 2025

Die Stadt Graz unterstützt im Jahr 2025 insgesamt sechs Projekte, die sich mit psychischen Gesundheitsfragen und sozialer Unterstützung beschäftigen. Eines dieser Projekte ist „Die Schwalbe“, eine betreute Wohngemeinschaft für Frauen, die nach einem Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik Unterstützung beim Wiedereinstieg in das Alltagsleben benötigen. Hier werden die Frauen durch Peer-Begleiterinnen unterstützt, die ähnliche Erfahrungen teilt haben.

Ein weiterer geförderter Partner ist das Sozialmedizinische Zentrum Liebenau (SMZ), das eine umfassende Anlaufstelle bietet und Gesundheitsförderung, Beratung und Sozialarbeit vereint. Hier erhalten Menschen Unterstützung zu Themen wie Pflegegeld, Sexualberatung oder Elterncoaching.

Ein weiteres gefördertes Projekt ist „Solido“ von VinziTel, das obdachlosen Menschen beim Übergang in eine eigene Wohnung Hilfe bietet. Das Angebot „Achterbahn Steiermark“ stellt einen Raum für Menschen mit psychischen Erkrankungen bereit, in dem sie Unterstützung durch Peer-Begleitung und Gruppenangebote erhalten und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Der Verein „Das Schaukelstuhl“ fördert das psychische Wohlbefinden durch niedrigschwellige Angebote wie Workshops und Gesprächsgruppen, die den Zugang zu weiteren Hilfsangeboten erleichtern.

Zusätzlich wird die Caritas-Beratungsstelle für Schwangere gefördert, die schwangeren Frauen, Müttern und Familien in Krisensituationen Unterstützung bietet – von psychologischer Beratung bis hin zu sozialen Hilfestellungen. „Die von der Stadt Graz geförderten Projekte leisten einen unverzichtbaren Beitrag, um Menschen Stabilität, Orientierung und konkrete Hilfe zu bieten“, fasst Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) zusammen.

