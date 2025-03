Sehenswerte Ausstellung der Passionskrippe in der Basilika Mariatrost in Graz!

Derzeit kann eine beeindruckende Passionskrippe von Dr. Bernd Mayer in der Basilika Mariatrost besichtigt werden, die bis zum Sonntag nach Ostern ausgestellt ist. Diese exquisite Darstellung zeigt die letzten Tage im Leben Jesu und ist ein eindrucksvolles Beispiel sakraler Kunst.

Die Sammlung der „Krippen am Birglhof“ in Passail, die seit 1963 von Dr. Bernd Mayer kuratiert wird, zählt zu den herausragendsten ihrer Art in der Steiermark. Die erste Krippe, die in das Haus der Familie einzog, markierte den Beginn einer nahezu lebenslangen Leidenschaft für diese traditionelle Kunstform. Dr. Mayer hat seinen Stall in ein faszinierendes Museum umgewandelt, das heute über 650 Exponate beherbergt. Diese Sammlung umfasst nicht nur Weihnachtskrippen, sondern auch eine Vielzahl von Passionskrippen, die alle eine eigene Geschichte erzählen.

Eine besondere Attraktion unter den Exponaten ist die Fastenkrippe. Diese zeigt den festlichen Einzug Jesu in Jerusalem bis hin zu seiner Grablegung. Wenn auch die Auferstehung enthalten ist, wird diese Krippe als Osterkrippe bezeichnet. Solche Darstellungen haben ihren Ursprung im 14. Jahrhundert und erreichten im 17. Jahrhundert ihre Hochblüte. Die Zielsetzung dieser Krippen ist es, den Besucher*innen ein tieferes Verständnis von Jesu Leidensweg, seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung zu vermitteln.

Die ausgestellte Krippe in der Basilika Mariatrost, die aus 16 Stationen besteht, wurde von der talentierten sizilianischen Künstlerin Angela Tripi gefertigt. Tripi war bekannt für die Herstellung von Weihnachtskrippen, jedoch schuf sie nur eine Passionskrippe. Die 2022 verstorbene Künstlerin fertigte die Figuren detailgenau aus Ton und kleidete sie mit hochwertigen Stoffen. Diese Technik ist Teil einer alten sizilianischen Tradition, die bereits in Vergessenheit geraten war, bis Tripi sie um etwa 1950 wiederbelebt hat. Die exquisite Handwerkskunst und die Fähigkeit der Künstlerin, lebendige und ausdrucksstarke Figuren zu schaffen, machen ihre Arbeit einzigartig.

Für Interessierte, die mehr über die „Krippen am Birglhof“ erfahren möchten, stehen Sonderführungen zur Verfügung, die auf Anfrage organisiert werden können. Besuchen Sie die Website www.krippenambirglhof.at für weitere Informationen und zur Terminvereinbarung.

MR Dr. Bernd Mayer freut sich auf Ihren Besuch und darauf, Ihnen die faszinierende Welt der Krippenkunst näherzubringen.