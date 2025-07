Sehnsucht und Tanz: Der fesselnde Auftakt von ImPulsTanz mit ‚Club Amour‘

Boris Charmatz‘ Amtszeit als künstlerischer Direktor des von Pina Bausch 1973 gegründeten Tanztheaters Wuppertal geht zum Ende des Monats frühzeitig nach nur drei Jahren zu Ende. Dieser überraschende Abschied bringt eine bemerkenswerte Wendung mit sich: Charmatz, der zuvor ausschloss, eigene Werke und die von Pina Bausch gemeinsam zu präsentieren, entschließt sich nun genau dazu. Seine eigenen früheren Werke, neben dem ikonischen „Café Müller“, das 1978 entstand und seither international aufgeführt wird, zeigen. Dies geschieht mutig, trotzig und letztlich anmaßend, besonders angesichts einer fehlenden gemeinsamen inneren Erzählung zwischen seinen Arbeiten und dem klassischen Werk von Bausch.

In der Eröffnungsnacht des ImPulsTanz-Festivals wird das Publikum auf ungewöhnliche Weise empfangen. Charmatz‘ Stücke „Aatt Enen Tionon“ und „Herses, Duo“ fordern traditionelle Theaterformen heraus. Die Darbietungen sind nicht für ein Frontalpublikum gedacht, sondern finden mitten unter den Zuschauern statt. Hierbei wird das Publikum in die Leistung integriert, was eine Unbequemlichkeit schafft, die die Grobheit der choreografischen Ausdrucksweise unterstreicht. Das laute Knallen der Bretterböden, wenn die Tänzer, isoliert auf verschiedenen Ebenen eines tristen Turms, sich wiederholt am Boden niederwerfen, verstärkt das Gefühl von Dramatik. Die Tänzer, darunter auch ein nacktes Duo, das im zweiten Teil beim mechanischen Ringen um echten Kontakt ineinander verstrickt, erscheinen herzlos und gleichzeitig voller Seelentiefe.

Ein schmaler, aber klarer Grad trennt das In-die-Jahre-gekommen-Sein von einem zeitlosen Klassiker. Nach zwei Stunden verlagert sich der Ort der Darbietung, und das Publikum wird in den Zuschauerraum des Burgtheaters entlassen. Hier wird der Unterschied überdeutlich: Pina Bauschs „Café Müller“ ist kurz, einfach und abstrakt, aber zugleich überladen mit tiefgehenden emotionalen Geschichten, Figuren und einer Mischung aus Komik, Gewalt und Einsamkeit.

Die Liebenden taumeln und stürzen durch das Kaffeehaus.

Andere Charaktere fegen mit beeindruckender Geschwindigkeit Stühle und Tische beiseite.

Der Dramatik ist das ständige Fallenlassen eines der Liebenden durch den anderen inhärent.

Die fast 50-jährige Geschichte ist am originalen Bühnenbild und den Kostümen sichtbar, aber auch im Frauenbild des Stücks. Die Choreografie selbst bleibt jedoch zeitlos und strahlt eine universelle Anziehungskraft aus.

Die Brille, die durch Charmatz‘ Arbeiten im „Club Amour“ unfreiwillig auferlegt wird, schärft den Blick für die Brutalität im Kleinen und die Mechanismen unerreichbarer Sehnsüchte, hat jedoch auch die Augen des Publikums ermüdet. In der zweiten Festivalwoche wird mit „Nelken“ ein weiteres Meisterwerk von Pina Bausch ins Programm aufgenommen – diesmal jedoch als einzelner Höhepunkt, ganz für sich stehend.

(Von Maria Scholl/APA)

(S E R V I C E – „Club Amour“ von Tanztheater Wuppertal Pina Bausch und Terrain Boris Charmatz im Rahmen des ImPulsTanz-Festivals. Weitere Termine am 11., 12. und 13. Juli. Burgtheater.)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Boris Charmatz mit seinem provozierenden Abschied von Wuppertal nicht nur die Kluft zwischen klassischer und moderner Tanzkunst überbrückt hat, sondern auch die Zuschauer dazu anregt, über die sich ständig verändernde Natur des künstlerischen Ausdrucks nachzudenken. Sein mutiger Schritt ist sowohl eine Rückkehr zur Tradition als auch ein Blick in die Zukunft des Tanzes.