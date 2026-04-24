Seiler beendet juristisches Verfahren: Gewaltvorwürfe gegen Musiker durch Diversion geschlossen

Diversion für Musiker Christopher Seiler nach Gewaltvorwürfen

Die Gewaltvorwürfe einer Frau gegen den Musiker Christopher Seiler sind mit einer Diversion juristisch abgeschlossen worden. Das teilte sein Management mit.

Der Manager bestätigte einen Instagram-Beitrag Seilers, in dem von der Diversion die Rede ist. Er erklärte, man habe sich geeinigt und das Verfahren sei damit abgeschlossen.

Laut Manager setzt Seiler seine Therapie nach einer stationären Entlassung fort. Zudem werde der Musiker im Juni wieder auf der Bühne stehen.

In einer Instagram-Story erklärte Seiler, die Geschädigte habe mit ihrer Anzeige absolut richtig gehandelt und dadurch Grenzen laut aufgezeigt. Er betonte, jede Form von Gewalt sei inakzeptabel.

Seiler äußerte weiter, er sei froh, eine Chance auf Wiedergutmachung bekommen und genutzt zu haben.