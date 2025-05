Sein Abschiedsinterview: Ombudsmann Alfred Stingl reflektiert über 20 Jahre „Von Mensch zu Mensch“

Zwei Jahrzehnte lang war der Grazer Altbürgermeister Alfred Stingl in seiner Funktion als Ombudsmann der „Woche“ eine inoffizielle soziale Instanz für alle Grazerinnen und Grazer, die aus verschiedenen Gründen in Not geraten sind. Am 29. Mai 2025 verstarb er, und sein letztes offizielles Interview gab er MeinBezirk im Jahr 2023.

GRAZ. Was im Jahr 2003, nach seinem Rückzug aus der Politik, für Alfred Stingl mit einer spontanen Idee begann, wurde für ihn zu einem lebenslangen Projekt und zu einer unverzichtbaren Anlaufstelle für die Leserinnen und Leser der Woche. Die Woche-Aktion „Von Mensch zu Mensch“ startete 2004 und feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Alfred Stingl um insgesamt 13.665 Anliegen von Grazer Bürgerinnen und Bürgern gekümmert. Eine detaillierte und beeindruckende Bilanz der Aktion ist hier zu finden. Diese Zahlen verdeutlichen die Reichweite der Aktion, die menschliche Dimension wird jedoch am besten von Alfred Stingl selbst beschrieben.

Die Entstehung von „Von Mensch zu Mensch“

Die Idee entstand, als die Woche erkannte, dass es wichtig war, die sozialen Probleme der Stadt sichtbar zu machen. Alfred Stingl brachte umfangreiche Erfahrungen aus seiner politischen Karriere mit, especialmente aus dem Jugend- und Sozialressort. „Ich wollte wissen, wie es den Menschen, insbesondere den älteren, geht“, sagt er.

Der Start der Aktion war zunächst zögerlich. Stingl erinnért sich, wie er in der Belgiergasse ankam und die ersten Schritte tat, um Menschen zu helfen. „Ich habe gefragt, ob schon jemand angerufen hat“, erzählt er lächelnd.

Ein besonderes Engagement

Die Zahlen sprechen für sich: 2004 wurden nur wenige hundert Fälle bearbeitet, verglichen mit über 1.300 Anfragen im Rekordjahr 2022. „Die Menschen haben Vertrauen und wissen, dass ich ihnen helfen kann“, sagt Stingl. Dabei ist sein Ansatz unbürokratisch und persönlich, was den größten Teil seines Erfolgs ausmacht.

Besonders am Herzen liegen ihm die Alleinerziehenden. „Die hohe Trennungsquote ist alarmierend“, so Stingl, der oft die Schwierigkeiten dieser Familien erlebt. „Es ist herzzerreißend zu sehen, wie viele unter der Situation leiden.“ Dies führt zu einem enormen Bedarf an Unterstützung in der Gemeinde.

Die Zukunft von „Von Mensch zu Mensch“

Alfred Stingl erklärt, dass die Aktion weiterhin Unterstützung benötigt, nicht nur finanziell, sondern auch von Menschen, die bereit sind zu helfen. Diese Bereitschaft ist in Graz ausgesprochen hoch.

Die Anfragen und Hilfsansuchen werden wöchentlich in der Geschäftsstelle der Woche Graz per Telefon sowie E-Mail gesammelt und dann an Stingl weitergegeben. Er bearbeitet alle Anfragen ehrenamtlich und wird dabei von Heike Jantschner, ebenfalls einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin, unterstützt.

