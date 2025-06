Seit 1955: Grazer Paar feiert „Gnadenhochzeit“ – ihr Geheimnis für 70 Jahre Ehe

Im Juni 1955 gaben sich Theresia und Willibald Schinnerl das Ja-Wort – eine Entscheidung, die nicht nur von der Liebe, sondern auch von den kulinarischen Fähigkeiten der Familie geprägt war. In diesem Artikel beleuchtet MeinBezirk die eindrucksvolle Lebensgeschichte des Grazer Ehepaars.

GRAZ. Eine „Goldene Hochzeit“ ist ein bedeutendes Ereignis und verdient eine angemessene Feier. Theresia und Willibald Schinnerl haben ihre Feier bereits vor zwei Jahrzehnten begangen. In diesem Jahr versammelten sich Familie und Freunde anlässlich des 70. Hochzeitstags zur sogenannten „Gnadenhochzeit“. „Wir haben im kleinen Kreis sehr ansprechend gefeiert, aber nicht übertrieben – so wie man es im Alter macht“, berichtet ihre Tochter Ilse gegenüber MeinBezirk.

Die kulinarischen Fähigkeiten von Theresia spielten eine entscheidende Rolle: „Meine Eltern sind beide Ur-Steirer – Mama aus Krumbach in der Weststeiermark, Papa aus Fladnitz bei der Teichalm – und haben sich in Vorarlberg kennengelernt.“ Der besondere Moment fand in einem Bahnhofsrestaurant in Bludenz statt, wo die damalige Köchin dem Postchauffeur ein Gulasch servierte. „Das war das beste Gulasch, das ich je gegessen habe“, schwärmt der mittlerweile 99-Jährige. In den frühen 1950er-Jahren zog es das Paar nach Graz, wo sie 1955 in der Pfarrkirche St. Andrä heirateten und in der Grasgasse ein Zuhause fanden.

Gemeinsames Garteln am Grillweg

Später zogen sie in die Papiermühlgasse, wo das Paar bis heute in einer gemütlichen Dreizimmerwohnung lebt. „Trotz einiger altersbedingter Wehwehchen sind sie sehr glücklich“, betont die 1957 geborene Tochter, die im Stockwerk darüber wohnt. Ihr ganzer Stolz, der seit über 60 Jahren ihr Heimgarten am Grillweg in Straßgang, wurde 1962 übernommen und wird leidenschaftlich gepflegt – sogar die ursprüngliche Rechnung ist erhalten geblieben.

Für das Wohl und Ordnung im Garten sorgen Tochter Ilse und ihr Partner, um sicherzustellen, dass das Ehepaar in den eigenen vier Wänden weiterhin „ohne Einmischung von außen“ leben kann. Sie wünschen den Schinnerls „viel Gesundheit, Freude und noch viele schöne Stunden im Kreise der Familie.“ Dem Wunsch kann sich die Redaktion von MeinBezirk nur anschließen!

