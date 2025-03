Seit 25 Jahren: Filmfonds Wien unterstützt 600 Filme und 550 TV-Produktionen

Wien hat sich in den letzten Jahrzehnten als ein bedeutender Standort für Film und Medien etabliert. Dies wird auch von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bestätigt, der die bedeutende Rolle des Filmfonds in diesem Wandel hervorhebt. WIEN. Der Filmfonds Wien wurde im Jahr 2000 gegründet und hat sich seither der Förderung des österreichischen und vor allem des Wiener Filmschaffens verschrieben. Zwischen 2000 und 2024 hat der Fonds beeindruckende 3.300 Projekte unterstützt, wofür mehr als 266 Millionen Euro bereitgestellt wurden. Darunter fallen über 600 Herstellungsförderungen von Kinofilmen, viele davon feierten ihre internationale Premiere auf renommierten A-Filmfestivals und wurden zahlreich ausgezeichnet. Im Bereich Fernsehen wurden außerdem 550 Dokumentationen, Filme und Serien mitfinanziert sowie zahlreiche Verwertungsmaßnahmen und strukturelle Initiativen unterstützt, die den Filmstandort weiter stärken. Siehe auch Rauchfrei ins neue Jahr starten Bürgermeister Michael Ludwig hebt hervor: „Wien bietet nicht nur ein urbanes, internationales und offenes Klima, das für die Entfaltung künstlerisch-kreativen Potenzials entscheidend ist, sondern auch die notwendigen infrastrukturellen Voraussetzungen sowie wunderschöne Originalschauplätze. Kunst und Kultur sollte ihren Wert haben, und die Stadt Wien zeigt dies nicht nur durch finanzielle Unterstützung, sondern auch durch die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen.“ Wir wollen Visionen umsetzen „Bereits vor fast 50 Jahren hat die Stadt Wien begonnen, österreichische Filme im Rahmen einer eigenen regionalen Filmförderung zu unterstützen. Der Filmfonds Wien wurde vor 25 Jahren in seiner heutigen Form gegründet und hat seither im Rahmen seiner Kinofilmförderung, die das Herzstück des Fonds darstellt, 600 Kinofilme erfolgreich gefördert“, erklärt Christine Dollhofer, Geschäftsführerin des Filmfonds Wien. „Wir setzen uns weiterhin dafür ein, die Visionen der österreichischen Filmschaffenden zu realisieren und die Filmwirtschaft sowie den Standort Wien nachhaltig zu stärken.“ Siehe auch Büroschiff-Projekt der viadonau in herausfordernden Gewässern Zu diesem Jubiläum gibt es einen speziellen Trailer, der einige der filmischen Highlights der vergangenen 25 Jahre zeigt. Der Trailer ist hier verfügbar. Das könnte dich auch interessieren: Lenny Kravitz stürzt sich bei Konzert ins Publikum Priscilla Presley bald am Zentralfriedhof in Wien Wien und ESA schicken Donauwalzer ins Weltall

