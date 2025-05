Seit Anfang Mai vermisst: 26-jähriger Philip aus Wien fehlt seit Tagen

Der 26-jährige Philip S. wurde zuletzt am 3. Mai, nicht weit weg vom Favoritner Verteilerkreis, gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

WIEN/FAVORITEN. Seit mehr als 20 Tagen wird der 26-jährige Philip S. aus Wien vermisst. Seine Abwesenheit führte dazu, dass diese Woche eine Vermisstenanzeige auf der Plattform „Österreich findet euch“ veröffentlicht wurde. Diese Plattform hat sich darauf spezialisiert, vermisste Personen zu finden und Informationen zu verbreiten.

Philip wurde zuletzt am 3. Mai gegen 19 Uhr in der Dr.-Eberle-Gasse im 10. Bezirk gesichtet, in der Nähe des Favoritner Verteilerkreises. Seine Beschreibung lautet: Er hat dunkelblonde Haare, ist über 180 cm groß, trägt eine Brille und hat einen Drei-Tage-Bart, was ihn für Bekannte gut erkennbar macht.

Änderungen im Erscheinungsbild möglich

Was Philip zuletzt trug, ist derzeit unbekannt. Hinweise deuten darauf hin, dass er möglicherweise eine Glatze oder ein aschblondes Toupet trägt – die Haarfarbe wäre laut den letzten Sichtungen wie auf dem Bild oben. Seine Brille trägt er nur bei Bedarf, was die Identifikation erschwert.

Die genaue Uhrzeit seiner Abreise wird nur geschätzt, sodass keine konkreten Hinweise darauf vorliegen, was genau zu seinem Verschwinden geführt haben könnte. Die Polizei und die Familie appellieren: „Jeder Hinweis ist wichtig und hilft uns, eine vermisste Person wiederzufinden.“ Deshalb wird gebeten, mögliche Informationen direkt an die zuständigen Behörden oder über die Plattform zu melden.

