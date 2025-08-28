Seit März 2023: WKStA untersucht weiterhin den Fall „Minibambini“

Seit fast zweieinhalb Jahren ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in der Causa „Minibambini“ gegen sechs Beschuldigte. Der Kindergartenverein soll Fördergelder der Stadt Wien missbraucht und sich unrechtmäßig bereichert haben.

WIEN. Ein Prüfbericht des Stadtrechnungshofes (StRH) sorgte Mitte Januar 2023 für erhebliches Aufsehen. Der Kindergartenverein „Minibambini“ hatte von 2009 bis Anfang 2023 insgesamt 40 Millionen Euro an Fördermitteln von der Stadt Wien erhalten. Laut den Ermittlungen wurden bei der Verpflegung der Kinderökologischen Praxis untypischerweise mehrere Bau- und Scheinfirmen eingesetzt. Zudem wurden unübliche Lieferfahrzeuge angeschafft, und viele Familienmitglieder wurden als Mitarbeiter registriert, was auf eine potenzielle Misswirtschaft hinweist.

Folglich stellte die Stadt Wien die Förderungen ein, und bereits im März 2023 wurden alle Kindergarten-Standorte geschlossen. Der Verein meldete Insolvenz an, was zu 25 Hausdurchsuchungen führte. Die Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft (WKStA) sieht sich seitdem mit schweren Vorwürfen konfrontiert, die unter anderem schweren Betrug, betrügerische Krida, Untreue, organisierte Schwarzarbeit und Urkundenfälschung umfassen. Die vollständige Chronologie der Causa „Minibambini“ ist weiter unten aufgeführt.

Noch immer sechs Beschuldigte

Im Februar 2023, als MeinBezirk zuletzt Informationen von der WKStA einholte, wurde bestätigt, dass die Ermittlungen noch immer andauern. Eine Sprecherin der WKStA erklärte, dass aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Details bekannt gegeben werden könnten. Es bleibt dabei, dass insgesamt sechs Beschuldigte im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen, und bislang gibt es keine Ausweitung des Kreis der Verdächtigen.

Die Causa „Minibambini“ hat auch politische Wellen geschlagen. Die ÖVP äußerte, der Fall sei „symptomatisch für das Versagen bei den Kontrollen der MA 10 (Einschränkung für Kindergärten)“. Sie forderte einen umfassenden Neubeginn der Kontrollen. Die FPÖ Wien erhebt sogar den Vorwurf, dass die SPÖ jahrelang „Fördergeldmissbrauch“ vertuscht hat und bezeichnete die Angelegenheit als „Skandal“.

Die Stadt Wien unter dem damaligen Bildungsstadtrat und jetzigen Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) kündigte bereits verstärkte Kontrollen an. Diese Initiativen haben dazu geführt, dass in den letzten beiden Jahren fünf Millionen Euro an bereits ausgeschütteten Fördergeldern zurückverlangt wurden. 13 Trägervereine verloren ihre Förderzusagen und 19 wurden die Betriebsbewilligungen entzogen.

