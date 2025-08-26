Seit Mitte August: Weihnachtsplätzchen und Lebkuchen in Wiener Supermärkten

Während Wien die letzten Sommertage zählt, finden sich in verschiedenen Supermärkten bereits erste Weihnachtsgebäcke oder Lebkuchen.

WIEN. Es ist kaum zu fassen, aber schon Monate vor Weihnachten findet man in vielen Supermärkten Weihnachtsleckereien wie Lebkuchen und Zimtsterne. Obwohl die Temperaturen in Wien bis zu 30 Grad erreichen können, überrascht diese vorzeitige Verfügbarkeit viele Kundinnen und Kunden. MeinBezirk hat bei verschiedenen Lebensmittelketten nachgefragt, um mehr über die Hintergründe dieser Teildistribution zu erfahren.

Lebkuchen und Kekse ab Ende August

Von der deutschen „Rewe“-Gruppe, zu der die Filialen „Billa“ und „Penny“ gehören, kam leider bis zur Veröffentlichung keine Antwort. Allerdings haben sich „Spar“ und „Hofer“ geäußert. Bei „Hofer“ werden die ersten Weihnachtsartikel, darunter Kekse und Lebkuchen, bereits ab Ende August in den Regalen stehen. Mit Anfang Oktober gesellen sich weitere Artikel wie Adventskalender und Weihnachtsbaumdeko dazu. Diese Strategie, Weihnachtsartikel so früh anzubieten, könnte Teil einer größeren Marketingtaktik sein, um die Kunden auf die bevorstehenden Feiertage einzustimmen und den Umsatz zu steigern.

Zusätzlich zu den bereits bekannten Produkten wurden auch neue Leckereien angekündigt, jedoch wollen die Supermärkte die genauen Details noch nicht preisgeben. Stattdessen wird auf die wöchentlichen Flugblätter und die sozialen Medien verwiesen, um die Kunden über die Neuheiten auf dem Laufenden zu halten.

Geschichte des Lebkuchens

Eine Sprecherin von „Spar“ äußerte sich zu der Nachfrage: „Lebkuchen ist kein ausschließliches Weihnachtsgebäck. Ursprünglich wurde es als Proviant auf Pilgerreisen mitgenommen.“ Diese Aussage zeigt die lange Geschichte und die vielseitige Verwendung von Lebkuchen, die bis ins alte Ägypten und das antike Rom zurückreicht. In Deutschland wurde es erstmals 1296 in Ulm erwähnt, während die österreichische Lebkuchen-Tradition im 19. Jahrhundert an Popularität gewann.

Doch warum ist der Lebkuchen ausgerechnet mit Weihnachten verbunden? Einige Quellen argumentieren, dass die ursprüngliche Herstellung auf die Fastenzeit zurückgeht. Das Gebäck galt als gesund und verdauungsfördernd und bot sich aufgrund seiner langen Haltbarkeit während der kargen Winterzeit besonders an.

