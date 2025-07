„Und das müssen regelmäßige Kontrollen sein“, sagte er. Zuvor hatte er demnach einen neuen Gesetzentwurf zur Arbeit der Anti-Korruptionsbehörden in das Parlament – die Oberste Rada – eingebracht. Dieser sieht Lügendetektortests innerhalb von sechs Monaten vor. Dieses Gesetz zielt darauf ab, die Integrität und Effizienz der Anti-Korruptionsbehörden in der Ukraine zu stärken, die in den letzten Jahren unter erheblichem Druck standen.

Trotz des neuen Gesetzes kam es in Kiew und anderen Städten des Landes erneut zu Protesten gegen Präsident Selenskyj. Er hatte am Dienstag ein Gesetz im Eilverfahren unterzeichnet, das die Anti-Korruptionskämpfer der Generalstaatsanwaltschaft und damit letztlich dem Präsidenten unterstellt. Diese Maßnahme wurde als potenzielle Bedrohung für die Unabhängigkeit der Anti-Korruptionsbehörden wahrgenommen.

Die Protestierenden forderten die Verabschiedung eines neuen Gesetzes, das den Anti-Korruptionskämpfern ihre bisherigen Vollmachten zurückgibt. In Kiew versammelten sich die Demonstranten am dritten Tag in Sichtweite des Präsidentensitzes, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur vor Ort berichtete. Die Zahl der Versammelten, die in die Hunderte ging, blieb jedoch hinter den vorhergehenden Protesten zurück.

„Der Gesetzentwurf stellt alle prozessualen Vollmachten wieder her und garantiert die Unabhängigkeit vom Nationalen Antikorruptionsbüro (NABU) und der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP)“, erklärten die beiden Behörden auf ihren Telegramkanälen.

NABU und SAP waren aktiv an der Ausarbeitung des Gesetzentwurfs beteiligt.

Ein Zeitpunkt für die Abstimmung in der Rada ist bisher unklar. Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk versprach auf Facebook, das Dokument in der nächsten Sitzung zur Abstimmung zu bringen. Viele Abgeordnete betonten jedoch, dass die Oberste Rada bis Mitte August in den Sommerferien sei.

Die Gesetzesänderung hatte nicht nur Proteste in verschiedenen Städten ausgelöst. Auch in der EU stieß die Entscheidung auf Unverständnis. Das NABU und die SAP wurden 2015 mit westlicher Hilfe gegründet, um die weit verbreitete Korruption insbesondere bei hochrangigen Politikern zu bekämpfen. Trotz zahlreicher Reformen gilt die Ukraine laut der Nichtregierungsorganisation Transparency International weiterhin als eines der korruptesten Länder Europas.

Kritiker warfen Selenskyj autoritäre Tendenzen vor und deuteten an, dass seine Bemühungen um Kontrolle über die Alliierten der Korruptionsbekämpfung eine politische Niederlage für ihn darstellen könnten. In seinen Bemühungen, Unterstützung zu gewinnen, informierte Selenskyj den deutschen Kanzler Friedrich Merz über die aktuellen Änderungen und lud Deutschland ein, sich an der Bewertung des Gesetzentwurfs zu beteiligen. Merz hat seine Bereitschaft zur Unterstützung zugesichert.

„Wir waren uns alle einig, dass es keine Einmischung oder Einflussnahme Russlands auf die Funktionsweise unserer Antikorruptionsinfrastruktur geben darf“, teilte Selenskyj nach einem Treffen mit den Behördenvertretern mit. Er fügte hinzu, dass alle, die Zugang zu Staatsgeheimnissen haben – einschließlich der Agenturen NABU und SAP – regelmäßigen Lügendetektortests unterzogen werden sollten.

In der Vergangenheit gab es bereits solche Tests, jedoch nicht in der nun angestrebten Frequenz. Darüber hinaus wurde bestätigt, dass die Tests nicht vom Geheimdienst SBU, sondern von einer internen Kontrollstelle durchgeführt werden sollen. Die Details des Gesetzentwurfes, der auf der Rada-Website veröffentlicht wurde, sprechen jedoch von einer ersten Kontrolle, die nach Inkrafttreten des Gesetzes vom SBU durchgeführt werden soll, mit nachfolgenden Kontrollen mindestens alle zwei Jahre.

In seiner Abendansprache verurteilte Selenskyj die fortdauernden russischen Angriffe erneut, trotz der laufenden direkten Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau. Die Angriffe auf Städte wie Odessa und Charkiw zeugen von Russlands mangelndem Interesse an einem Frieden. Die Ukraine, die sich seit mehr als drei Jahren in einem Abwehrkampf gegen die russische Aggression befindet, hat ebenfalls Maßnahmen ergriffen, die russisches Territorium treffen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklungen um das neue Antikorruptionsgesetz nicht nur in der Ukraine, sondern auch auf internationaler Ebene Aufmerksamkeit erregen. Die Debatten um die Unabhängigkeit der Anti-Korruptionsbehörden sind weitreichend und könnten entscheidend für die zukünftige Richtung der Ukraine sein. Diese Herausforderungen stehen im Kontext eines weiteren Umfelds, das von anhaltenden Konflikten und der Notwendigkeit nach Stabilität geprägt ist.