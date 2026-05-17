Seniorenbund Vorarlberg kämpft für mehr Briefkästen: Barrierefreier Postweg statt digitale Isolation

Vorarlberger Seniorenbund fordert mehr Briefkästen in Wohngebieten

Der Vorarlberger Seniorenbund drängt auf eine bessere Versorgung mit Briefkästen in Wohngebieten und wendet sich mit einer entsprechenden Forderung an die Post. Hintergrund sind Hinweise auf entfernte Briefkästen in dicht besiedelten Bereichen.

Formuliert wurde die Forderung in einem offenen Brief von Seniorenbundobfrau Andrea Schwarzmann. Der Seniorenbund betont darin die Bedeutung gut erreichbarer Briefkästen insbesondere für ältere Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Hinweise auf entfernte Briefkästen

Der Vorarlberger Seniorenbund verweist auf Fälle in Vorarlberg, in denen in Wohngebieten mit mehr als 1.000 Einwohnern Briefkästen entfernt worden seien. Als konkretes Beispiel wird die Rankweiler Parzelle „In der Schaufel“ genannt.

Nach Angaben des Seniorenbundes wurden der Post für diese Parzelle alternative Standorte für einen Briefkasten vorgeschlagen. Zudem fordert der Seniorenbund, bestehende Briefkastenstandorte nicht vorschnell abzubauen.

Der Seniorenbund hält das Thema der Briefkastendichte weiterhin für wichtig. Er hebt hervor, dass viele Menschen nach wie vor auf den klassischen Brief setzen, da nicht alle Angelegenheiten digital erledigt werden könnten.

Post verweist auf gesetzliche Vorgaben

Die Post erklärt, dass die Zahl der Briefkästen in Vorarlberg insgesamt weitgehend konstant geblieben sei. Nach Unternehmensangaben gibt es derzeit rund 360 Aufgabebriefkästen im Bundesland.

Mit diesen rund 360 Aufgabebriefkästen sieht die Post die gesetzlichen Vorgaben deutlich erfüllt. Das Postmarktgesetz sieht vor, dass in bebauten Gebieten im Regelfall innerhalb eines Kilometers ein Briefkasten erreichbar sein muss.

Gleichzeitig verweist die Post auf einen deutlichen Rückgang des Briefgeschäfts. Seit 2008 sei das Volumen um rund 60 Prozent gesunken, im ersten Quartal des laufenden Jahres habe das Minus bei rund neun Prozent gelegen.

Nach Angaben der Post werden die Standorte von Briefkästen regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst. Dies könne in einzelnen Regionen dazu führen, dass Briefkästen zusammengelegt werden. Die Post betont, dass die flächendeckende Versorgung mit Briefkästen in Vorarlberg weiterhin sichergestellt sei.