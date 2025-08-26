September 2025 Spieleveröffentlichungen: Diese Hits bringen den Herbst in Gang

Hollow Knight: Silksong. Dieser Artikel beleuchtet nicht nur das Highlight des Septembers, sondern auch zahlreiche andere spannende Spiele, die in diesem Monat erscheinen. Viele Gamer betrachten die Fortsetzung des beliebten Metroidvania von Team Cherry als eines der größten Ereignisse des Jahres.

Es sind nun acht Jahre vergangen, seit Hollow Knight die Indie-Gaming-Szene revolutionierte. Das düstere, atmosphärische Spiel mit seinem einzigartigen Kunststil und fesselndem Gameplay hat sich schnell zu einem Favoriten unter Spielern entwickelt. 2019 kündigte Team Cherry die mit Spannung erwartete Fortsetzung an: Hollow Knight: Silksong. Am 4. September 2025 dürfen wir erneut nach Hallownest zurückkehren, diesmal in der Rolle von Hornet, der eleganten Beschützer-Prinzessin, die in einem neuen, aufregenden Abenteuer die Hauptrolle spielt.

Knapp eine Woche später, am 12. September, dürfen sich Looter-Shooter-Enthusiasten auf Borderlands 4 freuen. Diese neue Iteration der beliebten Franchise verspricht jede Menge Humor und actionreiche Koop-Momente, ideal für Spieler, die die neuen Erweiterungen von Destiny 2 nicht überzeugen konnten. Borderlands 4 wird nach dem bewährten Rezept von Over-the-Top-Action und skurrilen Charakteren geschüttelt.

Wer am 19. September dann bereits Hollow Knight: Silksong mehrfach durchgespielt hat, kann sich auf das charmante Abenteuer Towa and the Guardians of the Sacred Tree freuen. Dieses Spiel wird in einer zauberhaften Welt angesiedelt sein, die voller Rätsel und Herausforderungen steckt. Am 23. September wird außerdem Slime Rancher 2 seine Early-Access-Phase abschließen und den Spielern eine umfangreiche Sammlung von neuen Inhalten und Features präsentieren.

Gegen Ende des Monats, am 26. September, wird es mit EA Sports FC 26 auf die Fußballplätze der Welt gehen. Diese neueste Ausgabe der beliebten Sportreihe bietet verbesserte Grafiken und realistische Spielmechaniken, um das Spielerlebnis noch immersiver zu gestalten.

Hier sind die Spiele-Releases im September 2025, chronologisch geordnet:

02.09.2025:

Metal Eden (PC, PS5, Xbox Series X|S)

03.09.2025:

Hirogami (PC, PS5)

04.09.2025:

Hell is Us (PC, PS5, Xbox Series X|S)

Hollow Knight: Silksong (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2)

Mandragora (PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch)

Void Crew (PS5, Xbox Series X|S)

05.09.2025:

Cronos: The New Dawn (PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2)

Daemon X Machina: Titanic Scion (PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2)

Everybody’s Golf Hot Shots (PC, PS5, Switch)

10.09.2025:

Karma: The Dark World (PS5, Xbox Series X|S)

12.09.2025:

Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2)

15.09.2025:

Fata Deum – Early Access (PC)

Lego Voyagers (PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2)

16.09.2025:

Rise of Industry 2 (PS5, Xbox Series X|S)

Town to City – Early Access (PC)

18.09.2025:

Arctic Awakening (PC, PS5, Xbox Series X|S)

Formula Legends (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch)

Frostpunk 2 (PS5, Xbox Series X|S)

19.09.2025:

Dying Light: The Beast (PC, PS5, Xbox Series X|S)

Towa and the Guardians of the Sacred Tree (PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2)

22.09.2025:

Endless Legend 2 – Early Access (PC)

23.09.2025:

Aethermancer – Early Access (PC)

Slime Rancher 2 (PC, PS5, Xbox Series X|S)

Wizordum (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch)

25.09.2025:

Agatha Christie: Death on the Nile (PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch)

Out of Time (PC)

Silent Hill f (PC, PS5, Xbox Series X|S)

Sonic Racing: CrossWorlds (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

26.09.2025:

EA Sports FC 26 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2)

30.09.2025:

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2)

Lego Party (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2)

