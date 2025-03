„September 5: Zehn Nominierungen für den Deutschen Filmpreis – Entdecke die Highlights!“

„September 5“ ist ein fesselndes Werk, das die Ereignisse rund um die Olympischen Spiele von 1972 in München aus der Perspektive eines US-amerikanischen Fernsehteams erzählt. Ursprünglich sollte das Team über die spannenden Wettkämpfe berichten, jedoch verwandelt sich die Berichterstattung schnell in eine dramatische Livereportage, als ein palästinensisches Terrorkommando die israelischen Sportler als Geiseln nimmt. Diese grenzüberschreitende Geschichte befasst sich nicht nur mit den dramatischen Ereignissen, sondern auch mit den emotionalen und moralischen Dilemmata, denen sich die Journalisten gegenübersehen. Regisseur David Fehlbaum ist sowohl für die beste Regie nominiert als auch zusammen mit Moritz Binder für das beste Drehbuch. Die talentierte Schauspielerin Leonie Benesch hat ebenfalls ernsthafte Chancen auf eine Auszeichnung als beste Nebendarstellerin.

Sechs herausragende Produktionen kämpfen in diesem Jahr um den Hauptpreis als bester Spielfilm. Neben „September 5“ sind weitere bemerkenswerte Werke im Rennen:

„In Liebe, Eure Hilde“ von Andreas Dresen – ein biografisches Drama über die NS-Widerstandskämpferin Hilde Coppi (1909–1943).

von Andreas Dresen – ein biografisches Drama über die NS-Widerstandskämpferin Hilde Coppi (1909–1943). „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ von Mohammad Rasoulof – ein Oscar-nominiertes Drama, das sich mit den Massenprotesten im Iran nach dem Tod der jungen Kurdin Jina Mahsa Amini im September 2022 auseinandersetzt.

von Mohammad Rasoulof – ein Oscar-nominiertes Drama, das sich mit den Massenprotesten im Iran nach dem Tod der jungen Kurdin Jina Mahsa Amini im September 2022 auseinandersetzt. „Islands“ von Jan-Ole Gerster – ein Thriller, der auch im Rennen um den besten Film ist.

von Jan-Ole Gerster – ein Thriller, der auch im Rennen um den besten Film ist. „Köln 75“ von Ido Fluk – ein Film über das legendäre Jazzkonzert von Keith Jarrett.

von Ido Fluk – ein Film über das legendäre Jazzkonzert von Keith Jarrett. „Vena“ von der Regisseurin Chiara Fleischhacker – das Drama ergänzt das Feld der Nominierten.

Für die Kategorie der besten Dokumentarfilme konkurrieren spannende Titel wie „Hollywoodgate“, „Petra Kelly – Act Now!“ sowie „Riefenstahl“.

Ein weiterer potenzieller Preisträger ist der britische Schauspieler Sam Riley, der gleich mit zwei Filmen – „Cranko“ und „Islands“ – für die beste Hauptrolle nominiert ist. Seine stärkste Konkurrenz könnte Misagh Zare aus „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ sein. Bei den Hauptdarstellerinnen stehen Liv Lisa Fries („In Liebe, Eure Hilde“), Mala Emde („Köln 75“) und Emma Nova („Vena“) zur Wahl.

Die Verleihung des Deutschen Filmpreises findet am 9. Mai in Berlin statt und gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungen der deutschen Filmbranche. Die Veranstaltung wird von Schauspieler Christian Friedel moderiert, und Castingdirektorin An Dorthe Braker wird den Ehrenpreis für ihre herausragenden Verdienste um den Deutschen Film entgegennehmen. Zudem wird als besucherstärkster Film „Die Schule der magischen Tiere 3“ ausgezeichnet. Im letzten Jahr war das dreistündige Drama „Sterben“ von Matthias Glasner mit vier Auszeichnungen, darunter für den besten Film, der große Gewinner der Gala.

Zusammenfassung: Der Deutsche Filmpreis 2023 verspricht spannende Wettbewerbe in verschiedenen Kategorien, angeführt von den fesselnden Filmen wie „September 5“ und „In Liebe, Eure Hilde“. Die Veranstaltung zeigt das hohe Niveau des deutschen Kinos und ehrt die vielfältigen Talente der Branche.

Die Zuschauer dürfen gespannt sein, welche Filme und Darsteller am Ende die begehrten Auszeichnungen entgegennehmen werden.