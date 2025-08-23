Die sprachliche Diversität in Graz, die beeindruckende 150 Sprachen umfasst, wird feierlich beim Grazer Sprachenfest zelebriert. In diesem Jahr findet das Fest am 26. September statt, und es markiert nicht nur das 30-jährige Jubiläum der EU-Mitgliedschaft Österreichs, sondern auch den 25. Europäischen Tag der Sprachen.
GRAZ. Zum 13. Mal wird das Sprachennetzwerk Graz die kulturelle Vielfalt der steirischen Hauptstadt würdigen. Das Grazer Sprachenfest lädt am 26. September Familien und Interessierte aller Altersgruppen ein und setzt sich mit den Themen der Mehrsprachigkeit und europäischen Identität auseinander. Besonders in vielen Städten Österreichs gewinnen unterschiedliche Sprachen an Bedeutung, was sich kürzlich auch in einem Bericht über das multikulturelle Leben in Graz niederschlug.
Am Grazer Schloßbergplatz wird von 9 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Programm angeboten, das Workshops, Aktionsstände, Sprachen-Stadtspaziergänge sowie künstlerische Darbietungen umfasst. Das diesjährige Motto „In Vielfalt vereint“ spiegelt die Grundwerte Europas und das Zusammenspiel verschiedener Kulturen wider.
Programmübersicht
- 9 Uhr: Eröffnungsfeier mit mehrsprachigen Klängen vom GIBS-Chor und „The Cake Escape“
- 10.45 Uhr: Poetry Slam mit dem talentierten Muhammed Dumanli
- 12 Uhr: Pantomime-Spektakel, Improvisationsshow mit McBEE
- 13.15 Uhr: Line-Dance-Workshop mit Anita Burkl (PipeLiners)
- 14.30 Uhr: Englischsprachiges Theater „Tinted Trails“ mit den Pennyless Players
- 15.45 Uhr: Lesung „Slovenski Gradec/Slowenisches Graz“ mit Simon Ošlak-Gerasimov
- 17 Uhr: Klangreise mit dem SoSammaChor
Zusätzlich zu den künstlerischen Darbietungen stehen am Schloßbergplatz und im Graz Museum zahlreiche Aktionsstände bereit. Teilnehmer können Informationen von der AK-Bibliothek, dem Verein „Deutsch in Graz“, EF-Sprachreisen, dem steirischen Esperanto-Verband und dem Haus der Sprachen einholen. Die Teilnahme an allen Programmpunkten ist kostenlos, und weitere Informationen sowie Anmeldemöglichkeiten sind auf www.sprachennetzwerkgraz.at/grazer-sprachenfest erhältlich.
Das könnte dich auch interessieren:
- Gut Schlossberg eröffnet Probierstube und Salon
- 150 Jahre Winnetou und dessen Spuren in die Steiermark
- Chillen am Stadtstrand neben der Seifenfabrik
Here you go! This version maintains the core information while providing additional context and enhancing readability.
Source link