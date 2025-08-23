  1. September: Sprachennetzwerk Graz feiert das 13. Sprachenfest

Die sprachliche Diversität in Graz, die beeindruckende 150 Sprachen umfasst, wird feierlich beim Grazer Sprachenfest zelebriert. In diesem Jahr findet das Fest am 26. September statt, und es markiert nicht nur das 30-jährige Jubiläum der EU-Mitgliedschaft Österreichs, sondern auch den 25. Europäischen Tag der Sprachen.

GRAZ. Zum 13. Mal wird das Sprachennetzwerk Graz die kulturelle Vielfalt der steirischen Hauptstadt würdigen. Das Grazer Sprachenfest lädt am 26. September Familien und Interessierte aller Altersgruppen ein und setzt sich mit den Themen der Mehrsprachigkeit und europäischen Identität auseinander. Besonders in vielen Städten Österreichs gewinnen unterschiedliche Sprachen an Bedeutung, was sich kürzlich auch in einem Bericht über das multikulturelle Leben in Graz niederschlug.

Am Grazer Schloßbergplatz wird von 9 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Programm angeboten, das Workshops, Aktionsstände, Sprachen-Stadtspaziergänge sowie künstlerische Darbietungen umfasst. Das diesjährige Motto „In Vielfalt vereint“ spiegelt die Grundwerte Europas und das Zusammenspiel verschiedener Kulturen wider.

Das Grazer Sprachenfest wird unterhalb des Schloßberges am Schloßbergplatz gefeiert. | Foto: Pixabay

Programmübersicht

  • 9 Uhr: Eröffnungsfeier mit mehrsprachigen Klängen vom GIBS-Chor und „The Cake Escape“
  • 10.45 Uhr: Poetry Slam mit dem talentierten Muhammed Dumanli
  • 12 Uhr: Pantomime-Spektakel, Improvisationsshow mit McBEE
  • 13.15 Uhr: Line-Dance-Workshop mit Anita Burkl (PipeLiners)
  • 14.30 Uhr: Englischsprachiges Theater „Tinted Trails“ mit den Pennyless Players
  • 15.45 Uhr: Lesung „Slovenski Gradec/Slowenisches Graz“ mit Simon Ošlak-Gerasimov
  • 17 Uhr: Klangreise mit dem SoSammaChor
Die (virtuelle) Band "The Cake Escape" wird bei der Eröffnung des Sprachenfestes auftreten. | Foto: ONIMO Studios

Zusätzlich zu den künstlerischen Darbietungen stehen am Schloßbergplatz und im Graz Museum zahlreiche Aktionsstände bereit. Teilnehmer können Informationen von der AK-Bibliothek, dem Verein „Deutsch in Graz“, EF-Sprachreisen, dem steirischen Esperanto-Verband und dem Haus der Sprachen einholen. Die Teilnahme an allen Programmpunkten ist kostenlos, und weitere Informationen sowie Anmeldemöglichkeiten sind auf www.sprachennetzwerkgraz.at/grazer-sprachenfest erhältlich.

