Diese Vereinbarung gibt serbischen Regierungsvertretern das Recht, den Kosovo zu besuchen, wobei lediglich eine Voranmeldung erforderlich ist. Jüngst wurde der Vizechef des serbischen Regierungsamtes für den Kosovo festgenommen, als er an einer Gedenkveranstaltung für ein Massaker an kosovarischen Serben teilnahm – ihm drohen nun bis zu acht Jahre Haft. Der serbische Minister fordert „die sofortige und bedingungslose Freilassung“ des Politikers.

Starović, der serbische Minister, warf dem kosovarischen Regierungschef Albin Kurti vor, die Innenpolitik auf Kosten der serbischen Volksgruppe zu gestalten. Nach dem Verlust der Mehrheit bei den jüngsten Wahlen könne Kurti seine Wahlversprechen in den Bereichen Wirtschaft und Korruptionsbekämpfung nicht umsetzen. „Das einzige, was er seinen Wählern liefern kann, ist die Unterdrückung der serbischen Volksgruppe im Kosovo“, so Starović weiter.

Trotz der aktuellen Spannungen erklärte Belgrad seine Bereitschaft zu einem Dialog mit Pristina. „Es darf aber kein Nullsummenspiel sein, bei dem eine Seite alles verliert, damit die andere alles gewinnt. Es muss ein Kompromiss sein“, sagte Starović in Richtung des Kosovo. Es ist hervorzuheben, dass der Kosovo im Jahr 2008 einseitig von Serbien unabhängig wurde und von 22 der 27 EU-Staaten anerkannt wird, während Belgrad den Kosovo weiterhin als Teil seines Staatsgebiets ansieht.

Bezüglich des EU-Beitritts beider Länder äußerte Starović: „Es ist eine riesengroße Herausforderung, dessen sind wir uns bewusst. Aber die Europäische Union hat stets praktische und kreative Lösungen angewandt.“ Er verweist auf die Situation Zyperns, das trotz ungelöster Konflikte 2004 EU-Mitglied wurde, sowie auf die Ukraine.

Starović bekräftigte Serbiens Interesse am EU-Beitritt und pochte auf eine rasche Eröffnung weiterer Verhandlungscluster. Wichtige Reformen in den Bereichen Wahlen und Medien sollen noch vor Monatsende beschlossen werden, und der Minister hofft, dass Cluster 3 (Wettbewerbsfähigkeit) im September eröffnet wird. Er merkte an, dass die EU-Kommission die Eröffnung dieses Clusters bereits vor dreieinhalb Jahren empfohlen hatte.

Angesichts der herausfordernden Verhandlungen plädierte Starović dafür, das nationale Vetorecht in diesem Bereich zurückzudrängen. „In diesem Prozess gibt es etwa 100 Entscheidungen, die einstimmig getroffen werden müssen. Multipliziert man das mit 27, erhält man 2.700 potenzielle politische Hürden.“ Zukünftig sollte Einstimmigkeit nur beim Abschluss von Verhandlungsabschnitten erforderlich sein, schlägt der Minister vor.

Er sieht die mäßigen Zustimmungswerte der Bevölkerung nicht als signifikante Hürde für den EU-Beitritt an. Zudem verwies er auf Kroatien, wo ein Jahr vor dem EU-Beitritt lediglich 37 Prozent Zustimmung verzeichnet wurden, während Serbien aktuell auf 46 Prozent kommt.

Starović versuchte ferner, Zweifel an der serbischen Haltung zur Ukraine auszuräumen. „Wenn wir kritisiert werden, dass wir nicht genug für die Ukraine tun, lassen wir die Ukrainer selbst für sich sprechen“, betonte er und verwies auf die Hilfe Serbiens für Kiew. Die EU-Sanktionen gegen Russland lehnt man ab, da diese die serbische Wirtschaft massiv belasten würden. Er verglich dies mit der Pandemie, nach der Kroatien 22 Milliarden Euro aus dem EU-Wiederaufbaufonds erhielt, Serbien hingegen nur 165 Millionen Euro.

Die Unterstützung Serbiens für die EU-Mitgliedschaft der Ukraine wurde ebenfalls hervorgehoben. Starović äußerte sich erfreut darüber, dass die Ukraine dem Erweiterungsprozess einen neuen Impuls gegeben hat. „Es liegt nun an uns im Westbalkan, Teil dieses Momentums zu werden“, fügte er hinzu.

Im Konflikt um Bosnien-Herzegowina bekräftigte Starović Belgrads Engagement für die territoriale Integrität des Staates und appellierte an den Internationalen Beauftragten Christian Schmidt zur Zurückhaltung. Die von Deutschland und Österreich verhängten Einreiseverbote für Milorad Dodik, den Präsidenten der bosnischen Serbenrepublik, wertete er als kontraproduktiv.

Auf die anhaltenden innenpolitischen Proteste angesprochen, sagte Starović, dass sich die Situation glücklicherweise großteils beruhigt habe. Jedoch wurden die Protestformen gewaltsamer, wobei Spitzenpolitiker belästigt wurden. Er kritisierte das Verhalten der Opposition und wies den Vorwurf ungerechter Bedingungen zurück, während er betonte, dass es in Europa keine perfekten Bedingungen gebe.

Schließlich betonte Starović, dass die Vorwürfe der Opposition nur eine Ausrede für deren schwache Performance seien. „Wenn man sagt, dass ein paar kleine Unvollkommenheiten die Ursache dafür sind, dass man jedes Mal verliert, ist das nichts anderes als eine Ausrede“, schloss er.

