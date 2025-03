Am 29. und 30. März 2025 findet in der Erdbergstraße 22, 1030 Wien, in der Nähe des beliebten Rochusmarkts eine faszinierende Kunstausstellung statt. Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 15:00 bis 21:00 Uhr und am Sonntag von 14:00 bis 20:00 Uhr. Diese Veranstaltung bietet den Besuchern die Möglichkeit, die künstlerischen Arbeiten von Barbara Oberhofer zu erleben, die mit einer besonderen Thematisierung von Sesseln spielt.

Sessel sind nicht nur alltägliche Möbelstücke; sie tragen auch eine Vielzahl von symbolischen und kulturellen Bedeutungen. In vielen Kulturen stehen sie für Gastfreundschaft, Komfort und den sozialen Austausch. Barbara Oberhofer greift dieses Konzept auf und verwandelt die Sessel in Erzählinstrumente. Ihre Arbeiten regen dazu an, über die Geschichten und Erinnerungen nachzudenken, die mit diesen scheinbar banalen Objekten verbunden sind.

Die Ausstellung eröffnet einen interaktiven Raum, in dem die Besucher eingeladen werden, die Sessel aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Oberhofer nutzt verschiedene Materialien und Techniken, um die Sessel zum Leben zu erwecken. Sie zeigen nicht nur die physische Präsenz, sondern erzählen auch die Geschichten von den Menschen, die in ihnen gesessen haben – seien es wehmütige Rückblicke, fröhliche Erinnerungen oder tiefgründige Lebensweisheiten.

Ein weiterer relevanter Aspekt von Oberhofers Arbeiten ist die Frage nach Identität und Herkunft. Wie beeinflussen unsere Wurzeln und Erlebnisse unsere Art, uns niederzulassen und zu entspannen? In einer Zeit, in der Mobilität und Veränderung weit verbreitet sind, versucht die Künstlerin, einen Raum zu schaffen, in dem sich die Menschen mit ihrer Geschichte und ihren Wünschen wieder verbinden können.

Diese zwei Tage in Wien bieten daher nicht nur eine Augenweide für Kunstliebhaber, sondern auch einen Raum zum Nachdenken und zur Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensgeschichte. Die Ausstellung von Barbara Oberhofer ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Kunst dazu verwendet werden kann, Alltägliches zu hinterfragen und neue Bedeutungen zu verleihen. Es ist eine Einladung, sich zu verweilen und in die Geschichten einzutauchen, die in den Sessel-Skulpturen verborgen sind.

Besucher, die an dieser einzigartigen Veranstaltung teilnehmen möchten, sollten sich die Zeit nehmen, um diese spannenden und nachdenklichen Perspektiven zu erkunden. Die Kombination aus interaktiven Elementen und künstlerischen Erzählungen verspricht, ein bereicherndes Erlebnis zu werden.





