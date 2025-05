Severely Injured: Cyclist Ignores Red Light and Collides with Car

Am Dienstag, dem 6. Mai, ereignete sich im Bezirk Straßgang in Graz ein bedauerlicher Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der Radfahrer, ein 77-Jähriger aus Graz, wurde dabei schwer verletzt und musste umgehend ins Krankenhaus eingeliefert werden.

GRAZ. Laut Polizeibericht war ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Pkw gegen 11:10 Uhr am Weiberfelderweg in Fahrtrichtung Osten unterwegs. Als er beabsichtigte, die Kreuzung in Richtung Kärntnerstraße zu überqueren, kam es zu einer Kollision mit dem Fahrradfahrer. Dieser fuhr zur gleichen Zeit zunächst auf dem Gehsteig der Straßganger Straße in Richtung Süden. Am Ende des Gehsteiges wollte der Radfahrer die Kreuzung diagonal überqueren und übersah dabei offenbar das Rotlicht. In der Folge kam es zu einem Aufprall mit dem Fahrzeug des 26-Jährigen.

Radfahrer schwer verletzt ins UKH gebracht

Der Radfahrer zog sich bei dem Unfall schwerste Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Universitätsklinikum Graz (UKH) eingeliefert. Gesundes und sicheres Radfahren ist entscheidend, insbesondere in urbanen Gebieten, wo Verkehrsunfälle häufig vorkommen. Die städtische Verkehrsplanung spielt eine wichtige Rolle, Fahrradwege zu schaffen und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

Statistiken zeigen, dass in Österreich im Jahr 2021 über 2700 Radunfälle registriert wurden, bei denen Fahrradfahrer teils schwer verletzt wurden. Diese Zahl verdeutlicht die Wichtigkeit von Aufklärung und Verkehrssicherheit für Radfahrer. Das Verkehrsministerium hat verschiedene Initiativen ins Leben gerufen, um die Sicherheit auf den Straßen zu verbessern und Unfälle zu reduzieren.

