SG-Zirl holt 9 Medaillen bei den KK-Bezirksmeisterschaften







Bei der kürzlich stattgefundenen Bezirksmeisterschaft im „KK-Gewehr 100 Meter“ am Bezirks-Schießstand in Hall nahmen insgesamt 67 talentierte Sportschützen aus 9 verschiedenen Schützengilden teil. Zu den vertretenen Gilden gehören renommierte Vereine wie Absam, Hall, Hötting, die HSV-Sportschützen Innsbruck, Igls/Vill, Lans, Matrei-Br., Thaur und Zirl.

Besonders hervorzuheben ist die Schützengilde Zirl, die mit 8 Schützen und einer Schützin antrat. Ihre Leistungen waren beeindruckend: Sie erlangten insgesamt 9 Medaillen, darunter 2 Gold-, 6 Silber- und 1 Bronzemedaille. Zu den Goldmedaillengewinnern gehörten Tamara Reich in der Kategorie „AK liegend frei“ und Georg Schneider in der Kategorie für versehrte Schützen.

Insgesamt zeigte die Veranstaltung eine hohe Wettbewerbsfähigkeit und Sportsgeist unter den Teilnehmern. Schützen aus verschiedenen Altersklassen und Kategorien hatten die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu demonstrieren und sich in einem fairen Wettkampf zu messen. Die Veranstaltung war nicht nur ein Wettkampf, sondern auch eine Gelegenheit, sich auszutauschen und von erfahrenen Schützen zu lernen.

Schießsport ist in Österreich eine traditionelle Disziplin, die nicht nur körperliche Fitness, sondern auch Konzentration und mentale Stärke erfordert. Die Bezirksmeisterschaften sind ein wichtiger Bestandteil des österreichischen Schießsports und bieten den Athleten die Möglichkeit, sich für höhere Wettbewerbe zu qualifizieren.

Ein besonderer Dank geht an die Organisatoren und freiwilligen Helfer, die die Meisterschaft möglich gemacht haben. Ihre harte Arbeit trägt zur Förderung des Sports in der Region bei und unterstützt die Gemeinschaftsbildung unter den Schützen.

Wir freuen uns bereits auf weitere spannende Wettkämpfe und hoffen, dass sich noch mehr Teilnehmer für zukünftige Meisterschaften anmelden werden, um die Leidenschaft für den Schießsport weiterzuverbreiten und junge Talente zu fördern.





