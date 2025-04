Sharkoon Skiller SGH20: Neues Gaming-Headset für budgetbewusste Spieler

Neuzuwachs gibt es im Hause Sharkoon, denn das Unternehmen für Gaming-Produkte hat kürzlich sein neuestes Headset vorgestellt: das Sharkoon Skiller SGH20.

Sharkoon, bekannt für seine erschwinglichen und leistungsfähigen Gaming-Zubehörprodukte, zielt mit dem SGH20 vor allem auf preisbewusste Gamer. Das Headset positioniert sich in einem schmalen Preissegment, was bedeutet, dass Nutzer nicht tief in die Tasche greifen müssen, um ein qualitativ akzeptables Gaming-Headset zu erhalten. Während viele High-End-Headsets Wert auf edle Materialien wie Leder und Aluminium legen, setzt Sharkoon beim SGH20 auf strapazierfähiges Kunstleder und robusten Kunststoff, um die Produktionskosten niedrig zu halten.

Trotz der kostengünstigen Materialien verspricht Sharkoon, dass das SGH20 mit seinen 50-mm-Treibern ein beeindruckendes Klangerlebnis bietet. Das Headset sorgt nicht nur für präzisen Sound während des Spiels, sondern ermöglicht durch ein flexibles und geräuschunterdrückendes Mikrofon auch eine klare Kommunikation mit Teamkollegen. Ein weiteres Highlight ist die integrierte RGB-Beleuchtung, die das Spielerlebnis zusätzlich aufwertet und dem Headset eine moderne Note verleiht. Das Anschließen erfolgt über ein 2,33 Meter langes USB-Kabel, das für eine stabile und qualitativ hochwertige Audioübertragung sorgt, was besonders in hitzigen Spielsituationen von Vorteil ist.

Gaming-Sessions ohne Druckstellen

Gemäß den Angaben von Sharkoon sind die Ohrpolster hochwertig gepolstert und sollen neuen Maßstab in Bezug auf Tragekomfort setzen. Selbst lange Gaming-Sessions können ohne unangenehme Druckstellen genossen werden, was einen erheblichen Vorteil für Spieler darstellt, die oft mehrere Stunden am Stück spielen. Auch das Kopfband wurde ergonomisch gestaltet und vermittelt ein leichtes Tragegefühl – ein entscheidendes Kriterium für ambitionierte Gamer, die Wert auf Komfort legen.

Das Sharkoon Skiller SGH20 ist kompatibel mit PC und PlayStation 5 (PS5) und ab sofort zu einem Einstiegspreis von lediglich 20,16 Euro im Handel erhältlich. Dieses Angebot könnte sich als reizvolle Gelegenheit für Spieler erweisen, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis suchen, ohne dabei auf die grundlegenden Funktionen eines Gaming-Headsets zu verzichten.

