Der 54-Jährige war Chef der ABC-Abwehrtruppen Russlands, verantwortlich für den Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen Kampfmitteln. Im Kontext des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine äußerte Kirillow mehrere Vorwürfe, die die USA beschuldigten, geheime Biolabore im Nachbarland zu betreiben.

Zusätzlich erklärte Kirillow, der als einer der führenden Kriegspropagandisten Russlands gilt und auf westlichen Sanktionslisten steht:

Die Ukraine arbeite an einer sogenannten schmutzigen Bombe.

Schmutzige Bomben kombinieren konventionelle Sprengsätze mit radioaktivem Material.

Diese Anschuldigungen wurden sogar von Kremlchef Wladimir Putin in Bezug auf Kirillows öffentlich präsentierte Berichte aufgegriffen, jedoch ohne jegliche Beweise.

Die Hintergründe des Anschlags, bei dem es zu einer Explosion kam, sind zunächst unklar. Laut Petrenko sind Ermittler aktiv, um dieses Verbrechen aufzuklären. Der Hauseingang, an dem die Explosion stattfand, wies erhebliche Schäden auf, wie Bilder dokumentieren.

In der Vergangenheit gab es in Russland im Zuge des Krieges bereits Anschläge auf hochrangige Militärs und Propagandisten. Der Machtapparat in Moskau machte für diese Vorfälle wiederholt ukrainische Geheimdienste verantwortlich.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kirillow eine zentrale Rolle in der russischen Kriegspropaganda spielt, während gleichzeitig Sicherheitsvorfälle in Russland zunehmen. Dies wirft Fragen zur Stabilität und Sicherheit innerhalb des Landes auf.