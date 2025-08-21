Shokz OpenDots ONE: Einführung der neuen Generation an Open-Ear-Clip-Earbuds

Ab sofort sind die neuesten Open-Ear-Clip-Earbuds, die Shokz OpenDots ONE, im Handel erhältlich. Mit einem federleichten Gewicht von lediglich 6,5 Gramm repräsentieren sie eine bahnbrechende Innovation im Audio-Segment.

Die Shokz OpenDots ONE bieten nicht nur ein bemerkenswert geringes Gewicht, sondern auch maximalen Komfort mit einer beeindruckenden Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden. Als Teil der neuen Generation von Open-Ear-Clips hat Shokz, ein führender Hersteller von audiospezifischen Lösungen, diese Ohrhörer so konzipiert, dass sie eine perfekte Balance zwischen Mobilität und einem erstklassigen Musikerlebnis bieten.

Dank der eingebauten Dynamic Ear Detection Technologie können die Ohrhörer flexibel sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite getragen werden. Die speziell entwickelte Shokz JointArc™-Technologie kombiniert eine ultradünne Titanlegierung mit dem Lautsprechermodul, was nicht nur für einen stabilen, sondern auch für einen überaus komfortablen Sitz der Ohrhörer sorgt.

Dual-Treiber-System für einen kraftvollen Klang

Die OpenDots ONE verfügen über ein fortschrittliches Dual-Treiber-System, das die Leistung eines 16-mm-Treibers bereitstellt. Dies verspricht klare Höhen und tiefen, satten Bass, optimiert durch Dolby Audio zusätzliche räumliche Klangeffekte, die das Hörerlebnis bereichern. Die Entwicklung von Shokz kombiniert somit hochwertige Audiotechnologie mit einem benutzerfreundlichen Design.

Die Steuerung der Open-Ear-Buds erfolgt über intuitive Fingerdruck-Funktionen. Damit lassen sich Anrufe annehmen, Musik abspielen oder die Lautstärke regulieren. Shokz gibt an, dass die Ohrhörer mit einer vollständigen Akkuladung bis zu 10 Stunden Musik abspielen können oder bis zu 6 Stunden Gesprächszeit bieten. Zudem benötigen die Ohrhörer nur 10 Minuten Ladezeit, um zwei Stunden Musikwiedergabe zu ermöglichen, was sie ideal für den mobilen Einsatz macht.

Die OpenDots ONE sind in den Farben Schwarz und Grau erhältlich und kosten 199 Euro. Der Verkauf erfolgt vorerst exklusiv über die Website des Herstellers. Die neue Generation an Wireless-Earbuds ist somit nicht nur ein technologischer Fortschritt, sondern auch eine elegante und benutzerfreundliche Lösung für Audiophile.

Zur Übersichtsseite

Das könnte dich auch interessieren:

Die Spieleveröffentlichungen im April 2025