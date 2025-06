Shooting in Dreierschützengasse: Eleven Confirmed Dead and Eleven Injured

Elf Todesopfer, darunter der mutmaßliche Täter. Elf Verletzte. Ein 21-jähriger mutmaßlicher Täter. Dies sind die aktuellen Informationen rund um den Amoklauf in Graz, Österreich. Die Schule bleibt bis auf Weiteres geschlossen, und das Land hat eine dreitägige Trauerzeit ausgerufen.

UPDATE 18.00 Uhr: Das Uniklinikum Graz hat mitgeteilt, dass einer der beiden schwer verletzten Erwachsenen im Krankenhaus verstorben ist. Damit gibt es nun insgesamt elf Todesopfer sowie elf Schwerverletzte.

GRAZ/STEIERMARK. Am Dienstagvormittag kam es zu einem schweren Vorfall im Grazer BORG Dreierschützengasse, der einen großangelegten Polizeieinsatz nach sich zog. Bei einer Pressekonferenz um 15:15 Uhr informierten Bundeskanzler Christian Stocker, Innenminister Gerhard Karner und Landeshauptmann Mario Kunasek die Öffentlichkeit über die laufenden Ermittlungen.

Innenminister Karner stellte fest, dass gegen 10 Uhr eine Meldung über Schüsse in der Schule einging. Die Einsatzkräfte waren innerhalb kürzester Zeit vor Ort. Bei der Pressekonferenz bestätigte er, dass es insgesamt zehn Todesopfer gibt: sechs weibliche und drei männliche Opfer, einschließlich des mutmaßlichen Täters, der als Einzeltäter agierte. Weitere Details zu den Verletzten wurden bereitgestellt, wobei sich die Zahl auf elf erhöhte.

Zwei Tatwaffen im legalen Besitz

Nach Informationen von Gerald Ortner, dem Landespolizeidirektor der Steiermark, handelt es sich beim mutmaßlichen Täter um einen 21-jährigen Österreicher aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Es wurden zwei Waffen verwendet, die der junge Mann rechtmäßig besessen haben soll. Details zu den genauen Modellen und dem Verlauf der Tat sind derzeit Gegenstand intensiver Ermittlungen durch die Polizei. Er ist ein ehemaliger Schüler der Schule und hat diese nicht abgeschlossen; weitere Informationen über seine Motivation sind leider noch unklar.

Bundeskanzler Stocker sprach von einer „nationalen Tragödie“ und betonte, dass Österreich in diesen schweren Stunden stillsteht. Für die nächsten drei Tage wird Trauer im ganzen Land gehalten. Die Flaggen werden auf Halbmast gesetzt, und es soll ein österreichweiter Trauertag am Mittwoch um 10 Uhr stattfinden, wobei viele öffentliche Veranstaltungen abgesagt werden.

Alle Veranstaltungen abgesagt

Landeshauptmann Kunasek drückte ebenfalls sein Beileid aus und bedankte sich bei den Einsatzkräften. Für die nächsten drei Tage werden in der Steiermark alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt. Bürgermeisterin Elke Kahr kündigte ebenfalls an, dass sämtliche städtischen Veranstaltungen in Graz in der kommenden Woche nicht stattfinden werden. Sie versicherte, dass die Stadt den betroffenen Familien in dieser schweren Zeit zur Seite stehen wird.

Kriseninterventionsteams stehen den betroffenen Familien und Angehörigen zur Verfügung. Schülerinnen und Schüler werden derzeit mit ihren Eltern zusammengeführt, um sicherzustellen, dass niemand vermisst wird.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr betont die Wichtigkeit der psychologischen Unterstützung und kündigte an, dass die Schule bis auf Weiteres geschlossen bleibt. Ein Raum in der Helmut-List-Halle wird für Schüler eingerichtet, um gemeinsam zu trauern; darunter wird auch psychologisches Fachpersonal sein.

Callcenter für Betroffene eingerichtet

Ein Callcenter für Betroffene und Angehörige ist ebenfalls eingerichtet worden. Diese können unter 05 913 384 00 anrufen. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit, keine Videos oder Fotos vom Einsatz in sozialen Medien zu veröffentlichen, sondern Bildmaterial über eine spezielle Plattform hochzuladen, um die Ermittlungen zu unterstützen. Hier geht es zur Plattform.

