Shop-Eröffnung: Volkshilfe bringt Vintage-Charme nach Floridsdorf

Der Volkshilfe-Vintage-Shop in Floridsdorf hat eine beeindruckende Renovierung erfahren und präsentiert nun künstlerisch gestaltete Erlebniswelten. Studierende der New Design University entwarfen einzigartige Themenräume, die sich zu einer weitläufigen Erlebniswelt zusammenfügen. Unterstützt vom AMS Wien, bietet der Second-Hand-Shop Arbeitsuchenden die Möglichkeit eines Wiedereinstiegs in den Arbeitsmarkt.

WIEN/FLORIDSDORF. Nur 150 Meter vom Strebersdorfer Bahnhof entfernt findet sich ein Vintage-Shop, dessen Einrichtung und Gestaltung an das Herz Wiens erinnert. Die Volkshilfe hat ihren Second-Hand-Laden in Floridsdorf in den letzten Monaten grundlegend umgestaltet und Ende Juni neu eröffnet. Der Shop besticht jetzt durch ein innovatives Einrichtungskonzept, das den traditionellen Rahmen sprengt.

Das Architektenduo Johanna Aufner und Alexander Mayer, beide Lehrende an der New Design University in St. Pölten, involvierten ihre Studenten in das Projekt. „Wir haben den 38 Studierenden gesagt: Gestaltet, was ihr wollt!“, erklärt Johanna Aufner. Nach vier Monaten intensiver Arbeit entstanden individuell gestaltete Pavillons, die weit über ein gewöhnliches Einkaufserlebnis hinausgehen.

Nachhaltigkeit erlebbar machen

Die Studierenden verwandelten gebrauchte Gegenstände in beeindruckende Themenwelten. Dazu gehören ein Kinderzimmer, ein Wiener Café, eine Disco und mehr. „Wir wollten, dass der Standort über sich hinauswächst und unser Shop auch eine Art Ausstellung wird“, so Aufner. Ein besonderes Merkmal sind die QR-Codes an den Regalen, mit denen die Kunden die Geschichten hinter den einzelnen Objekten entdecken können. „Die Menschen erfahren dadurch, dass ihr Kaufobjekt vielleicht mal im Besitz von Berühmtheiten war, was seinen Wert steigert“, fügt sie hinzu.

Der Shop fungiert zudem als Experiment für Nachhaltigkeit. Besucher können alte T-Shirts für einen kleinen Aufpreis vor Ort selbst gestalten. Farben, Sprays und Motive von lokalen Künstlern stehen bereit. Auch eine PlayStation zum Ausprobieren und gemütliche Sofas für Kaffeepausen laden zum Verweilen ein.

Struktur und Teamarbeit als Erfolgsfaktor

„Wir streben an, ökologisch und sozial nachhaltig zu arbeiten“, betont Caroline Stanzl-Pant, stellvertretende Betriebsleiterin. Aktuell sind rund 288.500 Menschen in Österreich arbeitslos, laut dem Arbeitsmarktservice (AMS). Der Vintage-Shop wird vom AMS unterstützt und ermöglicht Arbeitslosen eine reintegration in den Arbeitsmarkt. Nach einer achtwöchigen Vorbereitungsphase können die Transitarbeitskräfte bei erfolgreicher Zusammenarbeit einen sechsmonatigen Dienstvertrag erhalten.

„Durch die tägliche Struktur und die Teamarbeit wächst oft auch die Motivation. Ein soziales Umfeld zu schaffen, macht die Beschäftigung wieder attraktiv“, erklärt Stanzl-Pant und fügt hinzu: „Im Verlauf diesen halben Jahres versuchen wir, alle Teilnehmenden in passende Jobs zu vermitteln.“

Schätze für jeden Geldbeutel

Die Preisspanne im Shop liegt zwischen 20 Cent und 500 Euro, mit einer Auswahl an CDs, Kleidung, Möbeln und mehr. Eine eigene Logistikabteilung sorgt dafür, dass alte Möbel bei Räumungen für die verschwenderischen Shops gesammelt werden. Spenden von Unterstützern gelangen direkt in die Geschäfte oder werden an Sammelcontainern abgegeben. Auch die Präsentationsmöbel sind häufig Second-Hand, was den Nachhaltigkeitsaspekt verstärkt.

Der Shop hat montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet und plant, auch an externen Veranstaltungen teilzunehmen. „Im Frühjahr waren wir im Museumsquartier und im Herbst sind wir beim MIST-Fest der M48 dabei“, kündigt Caroline Stanzl-Pant an. Die Studierenden haben mobile Verkaufsstände aus alten Rollis designt, die nun als Pop-up-Stores genutzt werden können.

Der Volkshilfe Vintage Shop in Floridsdorf ist nicht der einzige seiner Art. In der Thaliastraße, Berggasse und Favoritenstraße gibt es bereits drei weitere Standorte.

