Show abgesagt: Die „Divas“ treten nicht im Martinsschlössl auf

Am Freitag, den 13. Juni, sollten die Währinger und Währingerinnen in den Genuss von Glitzer, Glanz und Glamour bei der „Diva’s Travestie-Revue“ im Restaurant Martinsschlössl kommen. Leider musste das Programm „Beste Freundinnen“ abgesagt werden.

WIEN/WÄHRING. Ursprünglich war geplant, dass das Programm Live-Musik, parodistische Darbietungen und prächtige Tanzeinlagen bietet, um die Zuschauerinnen und Zuschauer zu begeistern. Aufgrund einer unzureichenden Anzahl an Reservierungen kann die Show im Martinsschlössl nun nicht stattfinden.

Die Leitung des Programms übernimmt der ausgebildete Balletttänzer und Choreograf René, der unter dem Künstlernamen „Meggy Rogers“ auftritt. Zusammen mit den Divas „Francis Paradise“, „Amanda Champagne“ und „Unique Adams“ sollte ein unvergessliches Erlebnis kreiert werden.

Vom Sängerknaben zur Diva

René, ein gebürtiger Wiener, blickt auf über 65 Jahre Bühnenerfahrung zurück. Bevor er als Diva „Meggy Rogers“ berühmt wurde, war er Mitglied der Wiener Sängerknaben und absolvierte eine fundierte Ausbildung in Gesang und Tanz.

„Ich begann als Balletttänzer an der Wiener Volksoper – das jüngste Ensemblemitglied! Internationale Tourneen, die Zusammenarbeit mit renommierten Tänzern und eine Professur an der Musikuniversität folgten“, beschreibt der talentierte Künstler auf seiner Homepage. Vor etwa zwanzig Jahren gründete er die „Diva’s Travestie-Revue“, die mittlerweile einen festen Platz in der Wiener Kulturszene hat.

Für alle Währinger und Währingerinnen, die sich auf den Abend gefreut hatten, gibt es einen kleinen Trost: Das Programm „Beste Freundinnen“ wird in naher Zukunft an verschiedenen Veranstaltungsorten aufgeführt. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website der Diva’s Travestie.

