Siebenfache Masterin und Triathlon-Enthusiastin: Elke Schiebl-van Veens erstaunliche Lebensbilanz

Zwischen Familie, Hörsaal und Triathlon: Das Leben der Elke Schiebl-van Veen

Elke Schiebl-van Veen lebt in Lengenfeld im Bezirk Krems und wird als 59-jährige berufstätige Akademikerin und Sportlerin beschrieben. Die Mutter von vier mittlerweile erwachsenen Kindern und zweifache Großmutter ist verheiratet und arbeitet als AHS-Lehrerin.

Schiebl-van Veen hat sieben Hochschulstudien absolviert und im Jahr vor der Veröffentlichung ihren siebenten akademischen Titel erworben: einen Master of Arts im Studium der Kultur- und Sozialanthropologie. Parallel zu Familie, Beruf und Haushalt hat sie in den vergangenen 13 Jahren 181 Triathlon-Bewerbe bestritten und damit nach Angaben im Porträt mehr als 180 Triathlons absolviert.

Akademische Laufbahn neben Familie und Beruf

Die Lehrerin hat ein Lehramtsstudium für Englisch, Spanisch und Italienisch abgeschlossen und unterrichtet an einem Gymnasium. Ihr Studium der Orientalistik begann sie, als ihre jüngste Tochter drei Jahre alt war. Damals fuhr sie einmal pro Woche zur Universität nach Wien und nahm ihre jüngste Tochter gelegentlich mit in den Hörsaal.

Arabisch-Vokabeln lernte Schiebl-van Veen häufig zwischen drei und vier Uhr in der Früh. Nach eigenen Angaben steht sie weiterhin um vier Uhr auf, um in den frühen Morgenstunden Arbeiten im Haushalt und für die Schule zu erledigen. Unterstützung erhält sie dabei von einer Putzfrau, die im Haushalt mithilft und auf die Kinder aufpasst.

Zu ihren Studien sagt Schiebl-van Veen, dass ihr das Wissen im Hintergrund und der Kontakt zu jungen Menschen wichtig gewesen seien. Freundinnen und Freunde hätten sie manchmal gefragt, wem sie mit ihrem Einsatz etwas beweisen wolle. Sie betont dazu, dass sie alles nur für sich selbst gemacht habe und Menschen inspirieren wollte, ihre Träume zu leben.

Triathlon als gemeinsame Leidenschaft

Seit vielen Jahren teilt Schiebl-van Veen mit ihrem Ehemann die Leidenschaft für den Triathlon. Wenn es der Trainingsplan vorsieht, fahren beide am Wochenende vier bis fünf Stunden gemeinsam mit dem Rad. Insgesamt hat sie in den vergangenen Jahren zahlreiche Bewerbe absolviert.

Beim Sport, so Schiebl-van Veen, gehe es ihr nicht um Siege und Rekorde, sondern um ihre eigene Fitness. Am meisten freue sie sich, wenn sie beim Triathlon die Zeit vom Vorjahr wieder erreiche. Im Wohnzimmer hängen nach der Schilderung des Porträts Familienfotos an der Wand, Urkunden werden dort nicht gezeigt.

Rollenbilder und Zukunftswünsche

Schiebl-van Veen lehnt für sich den Begriff „Powerfrau“ ab und sagt, dass sie sich nicht so sehe. Sie möchte nach eigenen Angaben ein Vorbild sein und zeigen, dass jeder seine Ziele im Leben erreichen kann. Im Zusammenhang mit ihrem Werdegang wird hervorgehoben, dass sie Familie, Ehe, Haushalt, Beruf und Sport unter einen Hut gebracht habe.

In ihren Aussagen bezeichnet Schiebl-van Veen Schriftstellerin als ihren Traumberuf. Es wird erwähnt, dass sie möglicherweise in Zukunft Schriftstellerin werden könnte. In einer Bildunterschrift wird sie als Mutter, Oma, Lehrerin, Triathletin und möglicherweise künftige Schriftstellerin beschrieben.