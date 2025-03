Sieg: Rapid zieht mit 2:1 ins Viertelfinale der Conference League ein

Der Jubel in Hütteldorf ist überwältigend. Mit dem 2:1 (Hinspiel 1:1) gegen Banja Luka am Donnerstagabend hat der SK Rapid erstmals seit 1996 wieder den Einzug in ein europäisches Viertelfinale geschafft. Der Matchwinner der Verlängerung war Louis Schaub.

WIEN/PENZING. Entschlossen und mit einer klaren sportlichen Überlegenheit trat der SK Rapid am Donnerstag im Achtelfinale der UEFA Europa Conference League an. Nach dem 1:1-Unentschieden im Hinspiel in Bosnien war ein Sieg notwendig, um das Weiterkommen zu sichern. Obwohl die Grün-Weißen das Spiel fast durchweg dominierten, sollte es eine Weile dauern, bis sie den Sprung ins Viertelfinale schaffen konnten.

Die erste wirkliche Möglichkeit für die Gäste aus Banja Luka führte zu einem Schock für die Rapid-Anhänger. In der 66. Minute traf Sandi Ogrinec und brachte die Gäste in Führung. Eine unerwartete Wendung für die hauptsächlich überlegenen Rapidler. Doch nur vier Minuten später konnte Dion Beljo mit einem schnellen Ausgleich für Rapid sorgen, was den Druck von den Schultern der Mannschaft nahm.

Louis Schaub sichert Rapid den Einzug ins Viertelfinale.| Foto: MAX SLOVENCIK / APA / picturedesk.com

Es war jedoch Louis Schaub, der in der 96. Minute mit einem präzisen Schlenzer ins linke Eck das Rückspiel entschied. Dieser Treffer ermöglichte Rapid nicht nur den Einzug ins Viertelfinale, sondern war auch Schaubs 19. Tor in einem Europacupspiel für den Verein.

Erstmals seit 1996

Die schwache Chancenauswertung der Rapid-Spieler gegenüber den klar unterlegenen Gästen war zwar eine Diskussion wert, doch die Freude über den Einzug ins Viertelfinale überwiegt deutlich. „Dieser Sieg bedeutet uns sehr viel, besonders wenn man bedenkt, wann Rapid zuletzt in einem Europacup-Viertelfinale war“, erklärte der überglückliche Schaub.

Rapid-Trainer Robert Klauß würdigte die Leistung seines Teams und äußerte: „Ich bin extrem glücklich und stolz, dass wir es geschafft haben. Unser Fleiß hat sich ausgezahlt.“ Ein Blick auf die Statistiken zeigt: 11 zu 1 Torschüsse und 19 Eckbälle für Rapid – ein starkes Zeichen für die Dominanz über den Gegner.

Die Schweden kommen

Jetzt sind die Spieler in Feierlaune, bevor am Sonntag das nächste Bundesliga-Spiel gegen den GAK ansteht. Die Grazer sind momentan auf dem vorletzten Platz in der Tabelle und haben bislang nur 16 Punkte gesammelt. Daher sollte Rapid mit viel Selbstbewusstsein das Spiel angehen, um sich für die Meistergruppe zu qualifizieren.

In der Conference League trifft Rapid im Viertelfinale auf Djurgaarden aus Schweden, die sich mit einem klaren 3:0-Sieg gegen Paphos durchsetzten. Djurgaarden, derzeit Vierter in der schwedischen Liga, stellt einen bedeutend stärkeren Gegner dar als Banja Luka, wobei der Marktwert des schwedischen Vereins jedoch nur etwa die Hälfte von Rapids beträgt.

Weitere Themen:

Die Ermittlung nach dem Angriff auf Guido Burgstaller läuft weiterhin.

Außerdem feiern die Jiu Jitsu-Kämpfer aus Landstraße ihre bemerkenswerten Siege.