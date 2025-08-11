Sigi Feigl und Team: Jubiläumsfeier der Bigband-Gala in der Komödie Graz

Das Konzert Nummer 25 nach der ersten Aufführung der Bigband Gala in der Komödie Graz wird ein bedeutendes Jubiläum sein. Am 18. September wird der talentierte Sigi Feigl mit seinen Musikerkollegen für ein unvergessliches Erlebnis sorgen.

GRAZ. Die Bigband-Gala, die unter der Leitung von Sigi Feigl steht, hat sich in der Komödie Graz zu einer beliebten Tradition entwickelt. Am 18. September feiern wir das 25. Konzert seit der Premiere des Gala-Abends am 14. November 2019. An diesem besonderen Abend dürfen die Zuschauer sich auf eine mitreißende Darbietung von Swing-Klassikern freuen. Das Programm umfasst zeitlose Hits von Legenden wie Glenn Miller, Count Basie, Benny Goodman und Duke Ellington, die die goldene Ära des Jazz zwischen den 30er und 50er Jahren verkörpern.

Eine Hommage an das Swing-Revival

„Seit 2019 gibt es diese Konzertreihe, die sich zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt hat,“ äußern sich die Geschäftsführer der Komödie Graz, Urs Harnik und Stefan Moser. Auch Sigi Feigl blickt mit großer Vorfreude auf den Abend: „Wir werden die Besucher auf eine Reise in die faszinierende Welt des Swing führen und einige besondere Überraschungen bereit halten,“ so Feigl.

Insgesamt werden 18 talentierte Musikerinnen und Musiker am 18. September um 19:30 Uhr gemeinsam auf der Bühne stehen. Tickets sind über die Komödie Graz erhältlich, sowohl telefonisch unter 0664/53 69 770 als auch via E-Mail an [email protected].

Das könnte dich auch interessieren:

Ein Grazer lebt seinen australischen Traum

Meditatives Klangerlebnis im Brunnenhof der Stadtpfarre

Steirische Kinderkrebshilfe lädt zum Jubiläums-Benefizkonzert